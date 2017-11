Consideran que incendio en hospital de Paso de los Toros fue “un buen ensayo” para cuando la planta de UPM comience a funcionar

Ayer se produjo un incendio en el segundo piso del hospital de Paso de los Toros. No hubo lesionados y los bomberos pudieron apagar el fuego sin mayores dificultades. Un jerarca de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) consideró que se trató de un incidente “sin mayores consecuencias”, ya que “nadie salió lastimado y, además, los carros de bomberos que se utilizaron, hasta donde sabemos, no son propiedad de ningún jerarca ni nada por el estilo. La verdad es que en ASSE últimamente nos acostumbramos a esperar lo peor, pero en este caso todo se desarrolló en un marco de total transparencia”. El jerarca aclaró que todos los pacientes fueron trasladados a instituciones privadas y están “en buen estado”, aunque no descartó que “en las próximas horas aparezcan casos de pacientes que aseguren sentirse terriblemente mal para que no los manden de nuevo a un hospital público”.

Un jerarca de la Intendencia de Tacuarembó que se hizo presente en el lugar calificó la situación de “desgracia con suerte”, ya que, “a pesar de que un incendio en un hospital es siempre peligroso, no se registraron víctimas ni daños materiales de consideración. De hecho, creemos que este siniestro fue “un buen ensayo” para cuando la planta de UPM, [que podría construirse en las cercanías de Paso de los Toros sobre fines de esta década] comience a funcionar”. El jerarca hacía referencia al humo y al olor que emanaron del techo del hospital durante un par de horas, que son “considerablemente similares” a los que podrían emitir las chimeneas de la planta de UPM. Un vecino del lugar reconoció que el incidente fue “un poco molesto”, pero que, “a cambio del dinero que va a entrar cuando empiecen las obras, se banca bien”. El jerarca comunal consultado aseguró que sería “ideal” que en los próximos meses se produzca “algún episodio de contaminación en el río Negro, preferentemente con consecuencias similares a la proliferación de cianobacterias, para que los vecinos puedan terminar de hacerse una idea de lo que se viene y decidir si vale la pena o no”.