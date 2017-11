Cuestionan adjudicación publicitaria de la Intendencia de Maldonado a empresa del grupo Sanabria

El intendente de Maldonado, el nacionalista Enrique Antía, compareció ayer a la comisión investigadora sobre el financiamiento de campañas electorales que funciona en la Cámara de Representantes, y su comparecencia no dejó satisfecho al oficialismo.

El presidente de la comisión, el también nacionalista Alejo Umpiérrez, comentó que Antía no pudo contestar todas las preguntas, ya que al momento de comparecer ante la comisión, no contaba con información específica sobre la publicidad que había sido pautada por la Intendencia de Maldonado. No obstante, Umpiérrez sostuvo que Antía negó cualquier vinculación con la empresa Cambio Nelson, cuyo dueño, el ex diputado colorado suplente del Partido Colorado Francisco Sanabria, fue procesado este año por estafa. Según el legislador, el jerarca dijo que incluso tenía un “distanciamiento personal” con su propietario y aseguró que jamas recibió apoyo financiero de este grupo. Antía aseguró, no obstante, que publicitaba en la radio FM Gente, del grupo Sanabria, porque “tenía cobertura en el departamento y un gran ranking de audiencia”.

Pero el diputado frenteamplista Alfredo Asti consideró que la comparecencia de Antía fue “lamentable” y la calificó de una “tomadura de pelo”, ya que eludió contestar “preguntas bien concretas sobre el tema citado”. Asti dijo que le preguntó, justamente, sobre las pautas publicitarias que la intendencia hizo a este medio, “por montos excesivos y dos días antes de que cerrara Cambio Nelson, cuando incluso habían sido observadas por el Tribunal de Cuentas, pero igualmente fueron ratificadas por la intendencia”. “No contestó nada”, resumió. A raíz de que Antía no aportó datos sobre la pauta publicitaria de la intendencia, la comisión acordó enviarle las preguntas por escrito al intendente.

Según detalló Umpiérrez, en la próxima sesión se podría recibir al ex vicepresidente Raúl Sendic. El financiamiento que su lista, la 711, recibió en la última campaña también está bajo la lupa de algunos legisladores, luego de que el libro Sendic: la carrera del hijo pródigo asegurara que la principal contribución provino de un empresario paraguayo que posee una sociedad anónima a nombre de un testaferro, registrada en una dirección sin inmueble en Montevideo. De todas formas, la lista desmintió esa información en un comunicado emitido en junio, y aseguró que cumplió estrictamente con la reglamentación vigente que exige la Corte Electoral.