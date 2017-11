Danilo Astori estaría dispuesto a bajar tarifas de UTE “si también se bajan los sueldos en un mismo porcentaje”

Según el órgano de prensa de Presidencia, el semanario que viene de regalo con la revista Galería, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, pretenden bajar 5% la tarifa del ente eléctrico, rebaja que no agradaría a los jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes pretenden que suba 7%. Un allegado al ministro Danilo Astori, que prefirió no identificarse porque le gustaría pagar menos de luz, dijo a Los Informantes (diario): “La cosa no es tan así. Se dijo que Danilo quiere usar las tarifas públicas para equilibrar las cuentas, que es un sádico al que le gusta ver cómo el salario de la gente no rinde, que está en contra de cualquier medida que no sea darles más privilegios a los ya privilegiados... pero lo que dijo Astori es que él está dispuesto a bajar 5% las tarifas de UTE, pero para que eso no repercuta en el esquema financiero, propuso rebajar también todos los salarios 5%”. Consultado sobre lo afortunado de su propuesta, sentenció: “Es un genio, la tiene re clara”.