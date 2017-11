Directorio del Partido Nacional volvería a tratar el caso de Bascou ante el fallo adverso de la Junta de Transparencia

El fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el intendente de Soriano, Agustín Bascou, desacomodó al Partido Nacional (PN). Ayer de tarde, Alianza Nacional, sector al que pertenece Bascou, se reunió para estudiar la situación del jerarca municipal, mientras que al mismo tiempo, integrantes del Honorable Directorio del PN analizaron volver a tratar la actuación del jerarca y sus consecuencias. El jefe comunal fue juzgado por haber comprado combustibles para la intendencia en estaciones de servicio de su propiedad.

Fuentes nacionalistas aseguraron a la diaria que muchos dirigentes se mostraron muy apenados al conocer el fallo de la Jutep, e incluso algunos se molestaron con la reacción del jerarca. El senador Luis Lacalle Pou (Todos) insistió el martes en que el intendente estuvo mal y ratificó que en su lugar hubiera dado un paso al costado.

Bascou declaró ayer a la Agencia Soriano de Noticias (Agesor) que le tiene “sin cuidado” lo que pueda decir el ex presidenciable. “Lacalle Pou tiene muchas cosas para revisar internamente”, aseguró. El intendente también cuestionó la capacidad electoral del propio senador nacionalista: “El electorado en Soriano, en lo departamental, apoyó al Partido Nacional; lamentablemente, en lo nacional no. Habría que revisar un poquito cuáles fueron las causas”. Sobre las declaraciones del líder de Todos, dijo que las “personas que se expresan públicamente” se deberían sentar a analizar por qué “pierden por ocho [mil votos]” y en las departamentales se gana con “25 [mil votos]”; “quizás les falta algo más de capacidad”, opinó.

Además, Bascou descartó que vaya a renunciar: “No voy a dar un paso al costado”, sostuvo. Sobre la Jutep, aseguró que no lo sorprendió el fallo porque “el propio vicepresidente [Daniel Borrelli] se había expresado hace 20 o 21 días”. “Lo tomo como que ya está laudado el tema, sin que, a nuestro entender, exista un estudio como correspondía. Yo me siento ahora igual que una semana atrás”, dijo. Además, acusó a Borrelli de hacer declaraciones públicas antes de tener toda la información. “Tú le suministrás una documentación amplia a un tribunal, [pero] uno de los integrantes sale a los tres días y prejuzga, cuando no tuvo tiempo de informarse ni de leer”, por lo que “ni siquiera tuvieron acceso a toda la información para estudiarlo y salen públicamente a expresar lo que ellos consideran”. El intendente recordó que los abogados del ex vicepresidente Raúl Sendic también pusieron en tela de juicio los dictámenes que tomó la Jutep en su caso.

El fallo de la Jutep se conoció el martes y dictamina que Bascou “adoptó decisiones y firmó convenios que generaron y/o pudieron generar beneficios económicos a las estaciones de servicio propiedad de las sociedades comerciales que integraba”. Además, se dice que la Junta no comparte la afirmación de que “no existe vínculo alguno de la Intendencia de Soriano y ninguna estación de servicio en particular”, porque “cuando un vehículo de la Intendencia carga combustible en una estación de la red, le está comprando efectivamente a ANCAP, a quien le realiza el pago correspondiente, pero está generando simultáneamente un pago que por esa compra recibirá la estación del sistema ANCAP”.

El 13 de noviembre, en conferencia de prensa, el presidente del directorio del PN, Luis Alberto Heber, y la secretaria, Beatriz Argimón, dieron a conocer la resolución de aplicar al jerarca la pena mínima: el apercibimiento. La decisión, tomada en base al informe de la Comisión de Ética, no fue compartida por algunos dirigentes, que esperaban una medida más fuerte. Integrantes del directorio aseguraron a la diaria que el apercibimiento no tenía relación con lo expresado en el cuerpo del informe, por lo que, después de una negociación, decidieron tomar la sugerencia de la comisión y señalar expresamente que las acciones de Bascou perjudicaron al PN. El mismo día en que se conoció la resolución, Lacalle Pou dijo a la radio Sarandí que la sanción había sido “poco contundente” y no fue “lo firme que debió haber sido”.

En declaraciones a Radio Uruguay, el 14 de noviembre, el diputado Omar Lafluf (Alianza Nacional) coincidió con Lacalle Pou en que el dictamen de la comisión fue liviano y dio a entender que el intendente debía apartarse del cargo: “Que él [Bascou] analice fríamente el informe de la Comisión de Ética, y que de repente tome una decisión que no sé cuál será, pero que capaz que nos deja más conformes a todos”, declaró. En tanto el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, salió al cruce de Lacalle Pou y afirmó al día siguiente, a la radio Sarandí: “Si quería una decisión más en línea con su pensamiento, debería haber asumido en 2014 la condición de presidente del directorio del PN después de [haber ganado] las elecciones internas, y entonces habría podido tener mayor [poder de] decisión en el directorio”.