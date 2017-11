El bordaberrismo aguarda por Talvi, que definirá su postulación a mediados de 2018

Vamos Uruguay (VU), al menos como se lo conoce hasta ahora, parece tener los días contados, ya que el sector navega hacia una inminente transformación. El otrora pujante grupo que lideró Pedro Bordaberry no logró digerir el anuncio, hecho por el dirigente en abril, de que no sería candidato a ningún cargo en 2019: desde ese momento hasta la fecha, el sector no ha hecho más que continuar desmembrándose.

La sangría ya había comenzado a inicios de 2015. En los primeros meses del actual gobierno, Vamos Uruguay perdió a todos sus legisladores en Montevideo: Guillermo Facello, Fernando Amado, Ope Pasquet y Valentina Rapela. Pero el alejamiento de Bordaberry terminó disparando la huida del segundo de sus dirigentes más importantes: su otrora compañero de fórmula en 2014, Germán Coutinho, que se fue con José Amorín Batlle e hizo que la bancada de Propuesta Batllista en el Senado se convirtiera en la mayoritaria, dejando al ex presidenciable solo en la cámara.

Conscientes de que el sector no cuenta con un candidato “natural” para 2019, buena parte de los dirigentes de VU aguardan que el economista Ernesto Talvi, director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), defina si acepta ser candidato por el Partido Colorado. Desde este año el economista ha llevado adelante una serie de actividades denominadas “Encuentros ciudadanos” por todo el país, en los que hace una serie de exposiciones destinadas al público en general, en lugar de dedicarse únicamente a dirigir exposiciones empresariales para analizar la situación económica del país desde un aspecto más técnico, como solía hacer antes.

Los principales dirigentes de VU se reunieron este fin de semana y acordaron mantener el funcionamiento del sector hasta tanto no existan definiciones sobre las candidaturas presidenciales en el PC. Y según pudo saber la diaria, el nombre de Talvi volvió a estar arriba de la mesa.

Pero la posible precandidatura de Talvi excede las fronteras de VU. Pasquet, que se alejó del sector en 2015, también está atento a lo que ocurra con el economista. “Está generando expectativas con los encuentros de CERES, en los que aborda temas como la educación. Fui a hablar con él y le pregunté por los rumores sobre su candidatura, y me respondió que tiene obligaciones contractuales que le impiden, hoy por hoy, tener actividad político-partidaria, pero llegado el momento tomará una decisión”. Ese momento sería en abril o mayo del año que viene.

Pasquet sostuvo que el discurso que profesa Talvi “es muy interesante y sería un aporte más que interesante al PC”. Por otra parte, este legislador parece haber dejado por el camino al bloque Unidos, que había conformado el año pasado junto con los diputados Tabaré Viera y Conrado Rodríguez, de Espacio Abierto. “Aquello nunca fue ni pretendió ser un acuerdo electoral, sino un acuerdo de trabajo parlamentario. En los hechos, coincidimos en algunos temas y en otros no. Por ejemplo, no coincidimos con la elección interna anticipada que propuso Viera, ni con que él apoye los esfuerzos para plebiscitar una enmienda constitucional que dé por tierra con la bancarización”, aclaró.

Según explicó una fuente del Comité Ejecutivo Nacional colorado a la diaria, el anuncio de Bordaberry cambió radicalmente la interna. “La idea de construir un gran frente para enfrentar a Bordaberry ya no tiene más sentido, y el panorama cambió por completo; ahora los grupos y dirigentes toman sus decisiones a raíz del nuevo escenario”, sostuvo la fuente.

Pero dentro de VU, la apuesta a Talvi tampoco genera unanimidad. El diputado fernandino y ex secretario general Germán Cardoso ha dicho recientemente que va a ser precandidato y ya tiene el apoyo del diputado Walter Verri, quien lo acompañó durante una gira que ambos hicieron en octubre por Paysandú. El fin de semana Cardoso insistió con su precandidatura en la reunión de VU. Por eso, en el sector hay quienes consideran que están yendo “rumbo al colapso”, describió un dirigente. Esta separación, dijeron desde del sector, tuvo su proyección en las recientes elecciones juveniles del PC, en las que la mayoría de VU compareció con el sublema Espíritu Nuevo (junto a otras agrupaciones), mientras que las listas afines a Cardoso, las de Verri y de otros dirigentes presentaron sublemas independientes.

El nombre de Talvi cuenta con la aprobación del propio Bordaberry. En junio de este año, el senador había dicho en una entrevista con Canal 4: “Ojalá Ernesto sea candidato”. En esa oportunidad, Bordaberry consideró que se trata de “un hombre con unas capacidades tremendas”, y si bien admitió que tiene “alguna discrepancia” con él, “en la gran orientación no hay ninguna duda”.