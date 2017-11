En interpelación a Antía por compra directa de sistema de videovigilancia, FA buscaba información negada sobre contrato con empresa israelí

Al cierre de esta edición continuaba la interpelación al intendente de Maldonado, Enrique Antía, en la Junta Departamental, realizada por el edil del Frente Amplio (FA) Andrés de León (Cabildo 1813), por la contratación directa y la instalación de un sistema de videovigilancia a cargo de la empresa israelí Elbit System Ltda. El FA planteó la necesidad de conocer los detalles del contrato, que significó para la comuna un desembolso de 21 millones de dólares, y argumentó que se llegó a la interpelación después de que la doctora Adriana Graziuso, ex jueza penal y actual directora de Jurídica de la Intendencia de Maldonado (IDM), se negó a responder un pedido de información hecho por ediles al amparo de la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública, ya que consideró que los ediles no tenían facultades para acceder a esos datos.

Ayer, De León criticó “la reserva, el secreto, la confidencialidad” con que la IDM trata este contrato que implicó la colocación de 1.200 cámaras de vigilancia, y exigió que se haga público en la página web de la comuna. Tras haber “recorrido todos los caminos posibles”, el edil le preguntó a Antía: “¿Qué es lo que hay detrás de esto que se oculta tanto? ¿Nos va a mostrar y explicar el contrato y sus anexos entre Elbit System y su administración? ¿Por qué fue por compra directa y no por licitación?”.

Enseguida, el intendente, perteneciente el Partido Nacional (PN), tomó la palabra y afirmó: “Acá no hay nada que esconder, está todo a la vista y le voy a contestar todo”. Con la ayuda de la proyección de una presentación, Antía mostró cifras y porcentajes sobre delitos y percepción de la inseguridad en Maldonado. “Según una consultora, la inseguridad era el principal problema” del departamento, agregó, y aseguró que se consideró que “la decisión de invertir en un sistema de videoviligancia era la principal obra pública de este gobierno municipal”. “Esto es un sistema de seguridad. No se trata sólo de cámaras. Es una reforma orgánica, inteligente, pensada en todas sus facetas”, afirmó, y destacó que no es sólo para “la captura de los posibles ladrones”, sino que tiene “un elemento de prevención y disuasión”.

El intendente defendió ante los ediles del FA que este sistema se implementó para “ayudar” al gobierno nacional. Contó que mantuvo una reunión con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, y que eso “alcanzó” para tener el respaldo del gobierno. “Pretendimos ayudar al gobierno nacional, que tuvo la inteligencia de dejarse ayudar”, afirmó.

Después de Antía habló el secretario general de la IDM, Diego Echeverría, quien también subrayó que “dos ministerios [Interior y Defensa Nacional] que no son de nuestro partido” dieron el aval al emprendimiento. También destacó “los resultados” exitosos de este sistema: “61 procesados. 61 personas que no están haciendo daño en la sociedad y que, de lo contrario, estarían en las calles poniendo en riesgo la vida, la propiedad privada y la integridad de los ciudadanos de Maldonado”.

De León pidió contestar algunas alusiones y afirmó que “hasta el momento es todo cháchara, no han dicho nada”; “como buen jugador de fútbol, la has dormido”, dijo, dirigiéndose a Echeverría.

En tanto el edil del FA Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular) se refirió a la negativa a dar información por parte de la IDM y habló del fallo judicial que favoreció a los ediles y del recurso que presentó la comuna para dilatar las actuaciones. “Nos resulta muy difícil de entender cómo les da la cara para mantener en secreto una compra directa por más de 20 millones de dólares. Existen dudas, incluso, respecto de posibles intermediarios particulares, no estatales, que pudieron haber intervenido en el proceso previo a la celebración del contrato”, dijo.

Al cierre de esta edición, la interpelación continuaba. Para considerar insatisfactorias las respuestas de Antía, el FA necesita una mayoría con la que no cuenta (13 ediles en 31) y que no alcanza ni con el Partido Colorado (dos ediles). El PN, con la mayoría otorgada por el triunfo electoral de junio de 2015 (16 ediles), tenía la última palabra.