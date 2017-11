Enciso lanzó su sector dentro del PN, que no busca “negociar ningún cargo al Senado por nadie”

Dos veteranas paquetas miraban con atención cómo había salido la foto que se tomaron con la estrella de la noche, que no paraba de saludar en la puerta del amplio local ubicado en Brandzen y Pablo de María, que estaba lleno. Era el lanzamiento de Dale, el nuevo movimiento del Partido Nacional (PN), liderado por Carlos Pájaro Enciso, quien fue electo diputado en 2004 y 2009, y senador en 2014, pero es más conocido por ser intendente de Florida desde 2010. Entre los militantes que seguían llegando, de vez en cuando se colaban caras conocidas, como la de Luis Alberto Heber, presidente del directorio del PN; Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, y Gonzalo Mujica, ex diputado disidente del Frente Amplio (FA).

Ya en el escenario, luego de ser muy vitoreado, Enciso destacó la presencia de la senadora blanca Carol Aviaga, la de Heber (de quien señaló, para risa de los presentes, que había ido como presidente del directorio, “no como líder de cabeza al Senado, porque yo ya le dije que acá no está permitido que me converse a nadie”) y por último se refirió a Gonzalo Mujica (quien fue más aplaudido que los demás): “Mientras que el FA estuvo meses a ver qué hacía con [Raúl] Sendic y todavía está discutiendo qué hace con el subsidio, este señor dio el ejemplo y entregó la banca”.

Fuera del chiste a Heber, Enciso aclaró que el novel sector no tiene como fin “negociar ningún cargo al Senado por nadie”, sino “seguir de largo hacia octubre”, refiriéndose a las próximas elecciones nacionales, en 2019. Luego señaló que él no es de hablar mucho de Wilson Ferreira Aldunate porque no hay que “sobreabundar” en los estadistas del PN; no obstante, recordó una frase del mítico líder blanco: “Si no somos capaces de darles dignidad a tres millones de uruguayos, somos unos criminales”. Enciso dijo que su intendencia les dio “dignidad a esos pueblitos pequeños” de Florida. Luego contó que hace pocos días un hombre le dijo “yo soy wilsonista, pero no de ustedes”, y el líder de Dale le contestó: “Wilsonismo hacemos nosotros, gobernando en Florida; si querés, andá para allá y ve”. Por último, llamó a sus militantes a multiplicar el “dale que se puede”: “Dale por mejor empleo, por mayor seguridad. Sabiendo que unos se retiran porque han fracasado en la esperanza y nosotros les decimos dale, que la esperanza está por venir”.

“No sé a quién se le ocurrió el nombre del grupo, pero me encanta. Es la palabra que más uso”, dijo el senador Luis Lacalle Pou, al cerrar el acto. Subrayó que Enciso pasó de ganar la intendencia por 200 votos a hacerlo por 14.000 –cuando fue reelecto, en 2015–, “y hoy todos sabemos que Florida está en el mapa nacional”. “Nosotros tenemos un gen federalista, pero está mucho más afincado en el conocimiento de la cosa chica, del pago, que en algo secesionista o que nos divida”, agregó Lacalle, y dijo que el PN “se nutre de una cantidad de gente que es baquiana en sus lugares, pero llega el momento en que tienen que salir a jugar en primera”.

El senador subrayó que el gobierno del FA “se entregó” y “está insensible”. Dijo que si realmente le preocupa “la pobreza, la indigencia, la falta de educación y las carencias de salud, no puede estar entregado como está entregado”. “Quedan 825 días para que termine el gobierno. Es mucho para cualquiera de nosotros, pero es mucho más para alguien que está sufriendo, que necesita al Estado y que solo no puede salir”, señaló Lacalle.

Luego subrayó el proyecto de ley de registro de abusadores de menores que había presentado en 2008 y que el gobierno votó en contra. Y por último, se refirió a los dichos de Tabaré Vázquez, quien dejó la puerta abierta a la posibilidad de implementar un registro de abusadores. Lacalle confesó que al presidente le cree “poco y nada”. “Pero ojalá esta vez me equivoque”, finalizó.