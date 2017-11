Espacio Abierto, de Tabaré Viera, ganó las elecciones juveniles del PC, ante un Vamos Uruguay dividido

La elección de juveniles del Partido Colorado (PC) tuvo un ganador claro y ese fue Espacio Abierto, liderado por el diputado y ex intendente de Rivera Tabaré Viera, cuyo sublema en estos comicios, Espacio Joven, fue, ampliamente, el más votado a nivel nacional.

El sector obtuvo 9.542 votos, 32,2% de las adhesiones a nivel nacional (cerca de 30.000), y superó ampliamente a Espíritu Nuevo, un sublema que aglomeró a nivel juvenil al grueso de Vamos Uruguay, el bloque liderado por el senador Pedro Bordaberry, y que se presentó aliado a Batllismo Abierto, del diputado Ope Pasquet, escindido del bordaberrismo durante esta legislatura. Este sublema, que también contó con el apoyo de militantes por fuera del bordaberrismo, alcanzó los 6.569 votos. Otros dirigentes de VU, en cambio, corrieron aparte. Juventud Participativa fue el sublema de la juventud de Walter Verri en Paysandú, que obtuvo 352 votos. En tanto, la juventud que responde a Germán Cardoso fue con el sublema Vamos Maldonado, y consiguió 242 votos.

El tercer lugar de la elección fue para Jóvenes Batllistas, de Salto, con 5.310 votos, una lista emparentada con el senador Germán Coutinho y cuyos dirigentes juveniles comparecieron de forma independiente, a pesar de que el ex intendente se presentará en 2019 en alianza con el también senador José Amorín Batlle. Propuesta Batllista, el sector que encabeza este último, consiguió, por medio de sus diferentes listas, 3.080 votos. Detrás estuvieron Revolución Batllista, de Guzmán Ifrán, con 1.251 votos; Coalición Independiente, vinculada con el dirigente José Pablo Franzini Batlle, con 1.081; y Ahora Sí, que responde al diputado Fernando Amado, con 879 votos.

“Esto posiciona a Espacio Abierto como el sector más consolidado a nivel de estructura política, e implica estar en mejores condiciones para poder enfrentar el proceso electoral en 2019”, dijo el diputado de ese sector, Conrado Rodríguez, en diálogo con la diaria. El legislador destacó el desempeño del sector en todo el país: “Algunos dirigentes decían que Espacio Abierto era solamente de Rivera [donde gobierna Marne Osorio, de este grupo político], pero nos hemos consolidado en todo el país y hemos tenido una excelente votación en Montevideo, donde nuestro sublema salió segundo, a muy pocos votos del primero”. También agregó que si bien algunos dirigentes “le han querido quitar trascendencia [diciendo] que estas elecciones poco tienen que ver con los sectores mayores, todos sabemos que no es así”. Para Rodríguez, estos comicios suelen reflejar “cómo es la estructura política en los sectores mayores”.

Diferente fue la opinión de Amado, que afirmó que, a diferencia de otras elecciones, esta fue la “menos utilizada por los adultos, dadas las circunstancias del partido”. “Fue la más juvenil de todas las que se hicieron, y hubo coaliciones de jóvenes que no se correspondían a nivel de las mayores”, expresó. Amado dijo, no obstante, que si bien su grupo utilizó la elección para “foguear gente nueva y acumular kilometraje de cara a la interna de 2019”, “son muy respetables quienes se lo tomaron de forma diferente, y no sólo festejan su resultado, sino que hicieron saber su desempeño”. “Eso es muy bueno para el partido”, concluyó.