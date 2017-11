Fratti pide que Mujica sea candidato a la presidencia

El diputado del Frente Amplio por Cerro Largo, Alfredo Fratti, dijo ayer que el ex presidente José Mujica no tiene que descartar la posibilidad de ser nuevamente candidato a la presidencia de la República. “No veo por qué un hombre con la aceptación de Mujica, si la biología le responde, tiene que renunciar a ser candidato”, dijo ayer en una entrevista en Teledía, de Canal 4. Fratti aseguró que la edad “no es documento, ni para una cosa ni para la otra”, y opinó que hay jóvenes que tienen “cabeza de viejo y viejos con cabeza de joven; yo creo que Mujica está en esa categoría, es un viejo con cabeza de joven”. Dijo que ha hablado con Mujica del tema y cree que el ex presidente y hoy senador “no quiere ser candidato”, pero advirtió que se lo puede convencer: “También creo, y esto va por mí, que cuando fuimos a buscar a [el actual presidente Tabaré] Vázquez tampoco quería ser candidato. Yo le he dicho que no diga tanto que no va a ser, porque me parece que, por ahí, tiene que ser candidato. Él me dice que estoy loco, pero bueno, yo creo que el mundo se hace mucho con los locos”.

En una nota con Informe nacional, de Radio Uruguay, Fratti agregó que desde su punto de vista “no han surgido candidaturas tan fuertes como para decir que podemos prescindir de Mujica”, y opinó que el ex presidente está bien. “Lo veo lúcido, lo veo físicamente muy bien para la edad que tiene”, incluso “para disputar una interna, porque me parece que si Mujica está en carrera va a obligar a que otros salgan a la cancha y el FA tenga una mayor movilización política. Y hay que ser muy bueno para ganarle a Mujica”.