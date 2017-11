Funcionarios y estudiantes del IAVA levantaron la ocupación; el miércoles 8 evaluarán las acciones anunciadas

“Todo lo que no se hizo en un año y medio se empezó a hacer entre ayer y hoy”, afirmó en diálogo con la diaria Eduardo Clouzet, integrante del núcleo sindical de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) del liceo 35 de Montevideo, el Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA). Funcionarios docentes, no docentes y estudiantes ocuparon el liceo el lunes y ayer; habían tomado la decisión el viernes, luego de no ver avances en la implementación de obras.

Desde abril de 2016 el edificio, declarado Patrimonio Histórico Nacional en 1976, tiene clausurados dos salones y parte del laboratorio de Química, por peligro de derrumbe. Pero el lunes 23 se desprendió parte del techo de los pasillos del liceo, en un área que no estaba inhabilitada.

Durante la ocupación comenzaron a hacerse las primeras reparaciones y concurrieron arquitectos e Isabel Jaureguy, integrante del Consejo de Educación Secundaria en representación de los trabajadores. La asamblea de funcionarios y estudiantes pidió una evaluación técnica de los riesgos edilicios y un plan de obras para reparar los salones clausurados, el gimnasio, galerías, techos, filtraciones e inundaciones; ese plan recibirá el seguimiento de la Comisión de Salud Laboral del liceo, a la que se sumarán los estudiantes.

El miércoles 8 volverán a reunirse en asamblea para “evaluar si realmente se sigue con las tareas y ver qué novedad hay de la apertura de los pliegos de la licitación”, dijo Clouzet. Se refería a la licitación para reparar los salones clausurados en 2016. Si bien eso ya estaba previsto antes de la ocupación, el docente comentó que las autoridades debían haber llamado a licitación mucho tiempo atrás.

La asamblea denunció que el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública emitió dos comunicados “incluyendo información no verídica”; Clouzet explicó que se había dicho que el edificio del IAVA había pasado por una evaluación global, incluyendo techos y otras zonas, y que, claramente, eso no se había hecho; de lo contrario, no podían estar habilitadas zonas riesgosas.