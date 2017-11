Gobierno anuncia que se encontró el primer “sistema petrolero” en Uruguay, aunque hay dudas acerca de su magnitud

12 días después de que el gobierno anunciara la presencia de hidrocarburos en el país, el sitio web de Presidencia confirmó que los análisis del pozo Cerro Padilla x-1, ubicado en el noreste de Paysandú, arrojaron que “no sólo” se detectó la presencia de un yacimiento de este tipo “sino de un sistema petrolero”.

La perforación, a cargo de la empresa Schuepbach Energy, se llevó a cabo a una profundidad de entre 794,9 y 796,7 metros. La presencia del sistema petrolero, sostiene el comunicado, implica que “hay una roca generadora, hay una roca reservorio, hay una trampa y, complementando la trampa, hay un sello que forma un techo, de manera que se contuvo al hidrocarburo en el reservorio a través de los millones de años”.

La geóloga Leda Sánchez, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, explicó a la diaria que el anuncio del gobierno de la existencia del “sistema petrolero” implica que se encontraron algunos de los elementos necesarios para la presencia de hidrocarburos, aunque “si [el yacimiento] es grande o pequeño todavía no se sabe, ya que no se cuenta con esa información. Nos dieron el yacimiento con apenas esos dos metros, pero tampoco se sabe cuál es la longitud lateral”, especificó. De hecho, Sánchez sostuvo que si el yacimiento fue encontrado en apenas dos metros, podría no ser de mucha utilidad. En una misma línea se expresó el presidente de la Sociedad Uruguaya de Geología, Claudio Gaucher, que sostuvo que se trata de una noticia “bastante negativa”, ya que el yacimiento es “modesto”. Ambos especialistas coincidieron en que lo que sigue ahora es averiguar si la magnitud del yacimiento amerita o no la explotación.

A pesar de estos comentarios, el gobierno asegura en el comunicado que considera un “éxito” haber “corroborado” la existencia del sistema petrolero. Allí también se explica que incluso se comprobó la “maduración” del yacimiento: “Se dieron las condiciones de presión y temperatura en los tiempos y secuencias oportunas para que la materia orgánica se transformara en hidrocarburo”.

No obstante, se advierte que si bien el “test” demostró las “excelentes características” del reservorio, “no se puede aún afirmar si el descubrimiento es comercializable, dado que la perforación se llevó a cabo en lo que se presume es la frontera del reservorio”. Finalmente, se informa que Schuepbach Energy evaluará los siguientes pasos para determinar la “comerciabilidad” del yacimiento, y se anuncia que “no se ampliará la información hasta no concluir las nuevas etapas del trabajo”.