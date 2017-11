Hoy comienza Phono-Cinema UY 4, muestra de documentales musicales

Uruguay no es ajeno, en consumo ni en producción, al auge mundial del género documental, ya no meramente concebido como una forma sencilla o didáctica de información, sino también como un medio expresivo con valores artísticos propios, al que muchos jóvenes cineastas apuestan estéticamente. En línea con esa tendencia, a los festivales de documentales ya consolidados y de temática variada que se llevan a cabo en Uruguay, como Docmontevido y Atlantidoc, se han agregado muestras más específicas, dedicadas a un tipo en particular, como Phono-Cinema, una selección de documentales relacionados directamente con el mundo musical.

Originado en México y presente en Uruguay desde su primera edición, propone en distintos ámbitos un evento multimedia que en esta cuarta edición presenta cinco documentales y, en forma coherente con la temática elegida, dos espectáculos musicales. La muestra comienza hoy a las 22.30, con entrada gratuita, en el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC, Arenal Grande 1929), donde se exhibirá en la primera función el corto Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra, dirigido por el chileno Leonardo Beltrán, que celebra el centenario del nacimiento de la legendaria artista, pionera tanto en el rescate y la recreación del folclore de su país como en la creación de un nuevo cancionero con fuerte intención política y social, al tiempo que, en su faceta quizá menos conocida, desarrollaba composiciones de gran audacia e intensidad, como “El gavilán”. Cantar con sentido narra su vida mediante una animación stop motion articulada con su música y sus canciones.

En la segunda función va Existir sin vos, una noche con Charly García, del argentino Alejandro Chomsky, registro testimonial de una sesión de ensayos veraniegos de 1994, cuando el músico, en uno de sus últimos momentos de esplendor, se preparaba para la grabación de su ambicioso disco La hija de la lágrima, lanzado ese año.

Mañana, viernes, Phono-Cinema se desplazará a la sala Zitarrosa (18 de Julio 1012), donde a las 21.00 se exhibirá Charco, canciones del Río de la Plata, del argentino Julián Chalde, con la presencia del director en sala. Como el título lo denota, trata de la música de estas latitudes y sigue al compositor argentino Pablo Dacal en una investigación a ambos lados del Plata. Figuras como nuestro compatriota Alberto Mandrake Wolf y los argentinos Fito Páez, Daniel Melingo y Gustavo Santaolalla, entre otros, interpretan canciones y hablan sobre los elementos que tienen en común la música de Argentina y la uruguaya. Llevando el espíritu del documental al espectáculo en vivo, luego de la proyección el argentino Dacal y el uruguayo Martín Buscaglia ofrecerán un concierto en el que, según se anuncia, revisarán el concepto de la payada e interpretarán canciones de la región.

La muestra permanecerá el sábado 25 en la Zitarrosa, donde se proyectará a las 21.00 el documental brasileño Híbridos, los espíritus de Brasil, de Vincent Moon y Priscilla Telmon, que registra –sin voces en off ni comentarios aclaratorios– varios rituales indígenas y religiosos, relacionados con los trances inducidos por la ayahuasca y otras diversas prácticas de espiritualidad, en un documento que combina la música de esos rituales con una mirada antropológica, sin emitir juicios en relación con lo que se ve. En este caso también estarán en la sala los directores.

La muestra culminará el domingo 26, también a las 21.00 y en la sala Zitarrosa, con el documental holandés Es verdad, pero no aquí: Dick Verdult, de Luuk Bowman, una mirada al trabajo sorprendente e inclasificable de Dick El Demasiado (ver entrevista en http://ladiaria.com.uy/UQO), un músico experimental holandés que se enamoró del sonido tropical rioplatense e inventó un nuevo género al que denomina cumbia lunática, que lo ha llevado a colaborar con algunas figuras locales, desarrollando una obra radical y vanguardista que puede ser considerada uno de los secretos mejor guardados tanto de Europa como del Río de la Plata. Pero el Phono-Cinema no terminará con esa exhibición, sino a las 22.30 en Sinergia Design (Colonia 2235), donde los directores Vincent Moon y Priscilla Telmon presentarán su espectáculo Híbridos Live Performance, en el que editarán en vivo sus filmaciones de rituales, acompañados de música de diversas ceremonias de distintas partes del mundo. Simultáneamente, el Centro de Fotografía hará el cierre de la primera edición de su Festival Internacional de Fotografía MUFF, y todo terminará en una fiesta conjunta, musicalizada por Senderos y Sofi Casanova, con visuales a cargo de Sofi Cor.