Instituciones educativas de Brasil y Uruguay conforman grupos de trabajo académicos binacionales

Nueve instituciones universitarias de Uruguay y Brasil organizaron un evento académico binacional en la Frontera de la Paz, entre Rivera y Santana do Livramento, entre el 21 y el 23 de noviembre, en el que participaron unas 4.000 personas para escuchar la presentación de más de 2.200 trabajos que se expusieron durante los tres días en el noveno Salón Internacional de Enseñanza, Investigación y Extensión.

Marcelo Ubal, representante de la organización por parte de la Universidad Tecnológica de Uruguay (Utec), comentó a la diaria que “el objetivo se cumplió; los diferentes equipos compartieron sus conocimientos y se conformaron grupos de trabajo internacionales”.

El año que viene, las instituciones universitarias que participaron lanzarán cinco líneas de trabajo binacionales que se desprenden de los intereses expuestos en el salón. Las temáticas serán: energías renovables, automatización y control en procesos industriales –enfocado en la agroindustria, debido a la relevancia que esta tiene para la región–, tecnologías de la información y la comunicación, el estudio del portuñol como lengua fronteriza y el emprendedurismo.

En palabras de Ubal, la gran ventaja de este evento es mostrar la investigación que realiza esta zona, donde se concentran las universidades en un radio de 250 kilómetros: “Un elemento fundamental que permite este tipo de eventos es mostrar la potencialidad del norte uruguayo y del sur de Rio Grande do Sul en relación con lo académico; son 60.000 estudiantes y 6.000 docentes, la mayoría con doctorado o posdoctorado en las más diversas áreas del conocimiento. Ahí en el norte, que identificamos como el fin de Uruguay, pasa algo que hay que mirar”. Además, el docente hizo énfasis en que todos los organizadores son instituciones públicas, “algo en lo que hay que seguir invirtiendo como región para asegurar la calidad de educación en estos departamentos”.

Ubal destacó la conferencia de Gerardo Caetano sobre América Latina y los desafíos contemporáneos, la de Mario Benedetti sobre física y la de Eduardo Marinho, titulada “¿Cuál es el sentido de la vida?”. Los temas abordados fueron varios. Según el organizador, “entre todas las universidades se tocan todas las áreas del conocimiento”. Lo artístico también atravesó el evento, de la mano de la participación de la Orquesta Juvenil y el Coro de Niños del SODRE.

Los protagonistas

Las instituciones que organizaron el evento por parte de Uruguay fueron la Utec, la Universidad de la República, el Consejo de Formación en Educación y el Consejo de Educación Técnico Profesional. Por parte de Brasil participaron la Universidade Federal do Pampa, el Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, el Instituto Federal Farroupilha, la Universidade Estadual do Rio Grande do Sul y la Universidad Federal da Fronteira Sul.