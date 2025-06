La propuesta de Enseñar preguntando se funda en una ética de la liberación, una mirada decolonial, antipatriarcal y, por qué no decirlo, anticapitalista. Preguntarnos por el presente, por los orígenes rastreables de este presente, por los ocultamientos y negaciones que nos trajeron hasta aquí no deja de ser una forma de imaginar mundos otros, posibles, y arraigados en lo que hemos vivido. Si hay experiencia en la vivencia, ella radica en lo que nos enseña. En los gestos que quisiéramos rescatar y en los mil rituales absurdos que haríamos mejor en evitar. Infantilizar no quiere decir retirar al mundo adulto de las infancias. No quiere decir abstenernos de proponer una estructura, unos sentidos que hagan posible la vida misma, sino, por el contrario, estar atentos al reclamo de la vida misma por un marco que la haga posible.