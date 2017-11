Intendencia de Montevideo busca que cuidacoches sean “amigables” con automovilistas

En concordancia con la capacitación y regularización de cuidacoches en Montevideo, el área de Desarrollo Social –encabezada por Julio Calzada– impulsa un registro web en el que los automovilistas pueden denunciar a los cuidacoches que no se ajusten a las normas de convivencia. Además, se podrá ver qué cuidacoches tiene asignada cada cuadra. Calzada dijo a la diaria que aún no se hace, pero que en el futuro aquellos cuidacoches que no estén registrados no podrán trabajar.

La capacitación, que es brindada por un equipo de la Intendencia de Montevideo (IM) y la Guardia Republicana –se espera la pronta incorporación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional–, tiene como fin “darle un marco de funcionamiento regulando una actividad social económica producto de la sociedad en que vivimos”, explicó Calzada. “No puede haber obligatoriedad de pago por estacionar un auto, no se pueden hacer reservas de lugares, el trato con los automovilistas tiene que ser amigable”, ejemplificó. Por otra parte, también se busca “garantizarles ciertos derechos a estas personas que cuidan coches, que no tienen por qué ser maltratadas ni por la Policía ni por los automovilistas”. A esto se le suma el interés de brindarles las herramientas para que puedan “reconvertirse laboralmente”.

El registro también contempla la posibilidad de asignar lugares de trabajo “especiales” a los cuidacoches que la IM entienda que han cumplido con estas “normas de convivencia”. Según explicó Calzada, esto se evaluará buscando el balance entre que no tengan “denuncias comprobadas” y “el contexto familiar y económico” de cada uno. Los candidatos podrán acceder a lugares codiciados como los alrededores del estadio Centenario, del Teatro de Verano y de la Rural del Prado.