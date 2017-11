Jorge Larrañaga pidió perdón a Raúl Sendic y se solidarizó por los “salvajes embates de la mezquina Jutep” que tuvo que soportar

Luego de conocerse un fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), según el cual el intendente de Soriano, Agustín Bascou, violó las normas que regulan la función pública al beneficiarse económicamente mediante la venta de combustible a la intendencia que encabeza por parte de estaciones de servicio de su propiedad, el senador nacionalista y líder de Todos, Luis Lacalle Pou, reiteró su postura de que el jefe comunal debería renunciar. Consultado sobre los posibles roces internos que esto podría generar con Jorge Larrañaga, el líder de Alianza Nacional, el sector al que pertenece Bascou, respondió: “Con todo el respeto que tengo por Jorge y sin ánimo de generar divisiones, me gustaría recordar que ya perdí una elección, algo que no es grave, pero si sigo perdiendo, voy a terminar yendo de candidato a vice de algún borrego malcriado e impertinente, y a lo mejor hasta pidiéndole plata. Él debería saberlo mejor que nadie. Espero que me entienda”. Larrañaga, por su parte, no quiso ahondar sobre el fallo de la Jutep, aunque opinó que el organismo no le inspira “ninguna confianza”. “Yo no me olvido de los salvajes embates de la mezquina Jutep que tuvo que soportar el ex vicepresidente Raúl Sendic”. El líder aliancista reconoció que en su momento criticó a Sendic y consideró que el informe de la Jutep demostraba su culpabilidad. De todas maneras, aclaró que ahora se arrepiente de su accionar, y le pidió disculpas a Sendic. “Los directores de la Jutep quebrantaron mi confianza. Yo pensé que habían condenado al ex vicepresidente porque había violado la normativa legal, pero ahora me doy cuenta de que en realidad persiguen intereses oscuros y desestabilizadores”. Con respecto a la investigación judicial sobre la gestión de Sendic en Ancap, Larrañaga no quiso adelantar opinión, y argumentó que “está todo muy entreverado. En principio confío en la Justicia, pero no sé, a lo mejor algún día demuestran tener el mismo espíritu mezquino que la Jutep con algún compañero de sector. No me gustaría que el Poder Judicial también termine decepcionándome”.