El presidente de la República, Yamandú Orsi, escribió una carta al Congreso de Intendentes, que desde la semana pasada tiene una nueva conformación. En la misiva no sólo saluda a los jefes comunales recién asumidos, sino que los invita a “comer un asadito” en la estancia de Anchorena. Una fuente de Torre Ejecutiva explicó que aún no se fijó una fecha para el encuentro, pero sí se definió que la carne y los chorizos se comprarán a último momento. “Como gobierno tenemos que dar un buen ejemplo en materia de aprovechamiento de los recursos, y más si se trata de alimentos. Entonces, si invitamos a 19 intendentes pero algún partido decide que sus integrantes no pueden participar, terminaríamos tirando comida. Por ahí si fuera el Partido Colorado no cambiaría mucho la cosa, porque entre 18 y 19 se come más o menos lo mismo. Pero si se van los blancos serían 15 menos. Ahí no sólo se resentiría la imagen de Uruguay como país de diálogo y de convivencia pacífica, sino también la de Yamandú Orsi como organizador de asados”.

Buenos modales: “A Salle no lo invitamos porque acapara la conversación”. Yamandú Orsi, hombre al que le gustan los diálogos en voz calma.