Legisladores del Frente Amplio se mostraron contrarios a crear un registro público de pedófilos

El presidente Tabaré Vázquez dejó abierta la posibilidad de crear un registro público de pedófilos o de delincuentes sexuales. “Si es viable y es una ayuda, lo tomaremos en cuenta”, dijo ayer en el Consejo de Ministros abierto en Pirarajá (Lavalleja). La idea no es nueva: en 2008, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN) presentó un proyecto de ley para la creación de un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores; volvió a presentarlo en 2010 y 2015, pero no fue tratado. Ayer, el senador Luis Alberto Heber (PN) dijo a la diaria que no entiende por qué el Frente Amplio (FA) no quiere crear este registro, cuando el gobierno tiene uno “para todo”.

En el FA la iniciativa no fue bienvenida. La senadora Constanza Moreira (Casa Grande) aseguró a la diaria que las políticas públicas “jamás deben responder al grito”. “Un problema tan complejo y que genera tanto daño a nuestra sociedad desde hace tanto tiempo necesita una respuesta integral y responsable. El patriarcado es un sistema de desigualdad muy complejo y resistente, que se expresa de múltiples maneras en la vida cotidiana”. Moreira recordó que el 15 de noviembre fue aprobada en el Senado la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género. “Cuando se habla del registro de violadores no se toma en cuenta que acabamos de aprobar normas mucho más específicas y de consecuencias más duras”, dijo, y subrayó que el texto especifica que los procesados y penados por violencia sexual no pueden trabajar con niñas o niños en las áreas de educación y salud, sea en el ámbito público o en el privado. “La parte penal del proyecto concitó el rechazo de muchos de los que hoy están pidiendo ‘mano dura’. Aunque sólo no votó esta parte el Partido Independiente, las críticas al proyecto del gobierno fueron muchas y variadas por tener penalidades duras; entonces, ¿en qué quedamos?”, se preguntó. Moreira afirmó que le resulta “llamativa” la ausencia de preocupación por un registro de “violentos”. “¿Queremos un registro de violentos y violentas, disponible para todos todo el tiempo? En primer lugar, debemos recordar que la Justicia tiene estos registros, también recordamos que hoy en día la página web del Ministerio del Interior cuenta con un registro de personas procesadas con antecedentes, que es público e incluso tiene la fotografía de las personas sometidas al proceso”.

Por su parte, la diputada del FA Ivonne Passada (Movimiento de Participación Popular) sostuvo que “cualquier tipo de nómina o registro que se pueda promover no puede ir separada de un planteo a nivel de la salud”. Sobre el hombre acusado de asesinar a Brissa González aseguró que, a pesar de haber pasado dos años internado en el hospital Vilardebó, no se le hacía un seguimiento para su tratamiento. “Esto hay que enfocarlo con una mirada sanitaria, porque evidentemente hay un trastorno en la conducta y, a veces, es acompañado por un trastorno mental”. La representante subrayó que son los adultos los que deben resguardar a los niños, niñas y adolescentes. “Juegan un rol importante la salud pública, la educación, la Justicia. El problema existe y, como tal, lo tenemos que abordar desde varias aristas”, afirmó.

Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, dijo que el Comité Ejecutivo de ese sector político se reunió para analizar el tema. “El centro de nuestra preocupación tiene que ser la prevención. Este es un problema de toda la sociedad; cuando digo responsabilidad no digo culpabilidad. La gente no tiene la culpa, pero todos somos responsables”.