Lista 711 critica al MEF por oponerse a baja de tarifas eléctricas propuesta por UTE

En medio de la discusión que se está dando por el precio de las tarifas públicas, la Lista 711, orientada por el ex vicepresidente Raúl Sendic, salió a jugar fuerte y criticó en una columna la actual conducción económica que encabeza el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quien, ya desde el período de gobierno anterior, ha sido uno de los dirigentes más críticos con el líder de este sector.

Ayer, el sector publicó en su sitio web una columna titulada “Cambio de la matriz energética en Uruguay: una oportunidad para el uso de energía renovable a bajo costo”. El texto, que sale a luz en plena discusión interna del Ejecutivo sobre los costos de las tarifas de UTE, afirma: “Estamos frente a una disyuntiva: aprovechamos el cambio de la matriz energética del país para beneficio de los uruguayos o lo usamos para recaudar y equilibrar el déficit fiscal estructural que tenemos”.

El planteo de la 711 se produjo días después de que se conociera que el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, se había reunido la semana pasada con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para plantear una posible baja de las tarifas de energía eléctrica para principios del año que viene. Sin embargo, según informó Búsqueda, el equipo económico no sólo no aceptó la propuesta, sino que propuso un incremento de las tarifas, aunque el tema no llegó a resolverse. En medio de esta discusión, que se hizo pública, Astori declaró desde México que “no hay ninguna definición sobre ajustes de tarifas, en particular de UTE”. “Estamos en una etapa de análisis de información”, aclaró.

La columna de la 711, de hecho, hace referencia directa a esta discusión: “Hace algunos meses recibimos la noticia de que UTE en los primeros seis meses del año tenía un resultado positivo en su balance de aproximadamente U$S 350 millones. Manteniendo esa proyección, estaríamos hablando de U$S 700 millones al cierre del año. Es casi un 1,5% del PIB [Producto Bruto Interno]. En el día de hoy recibimos la noticia que se aumentarán en promedio un 7% las tarifas de UTE”.

El texto sostiene que así como para el sector político de Sendic las empresas públicas “deberían ser dinamizadoras de la economía” y “estar al servicio de los uruguayos”, otros, en cambio “sostienen que deberán servir para ‘corregir’ problemas estructurales del país, como es el déficit fiscal”. A continuación se explica que si bien los costos de la energía eléctrica están cayendo desde 2013 –a diferencia de lo que ocurre en la región–, “ese beneficio fue trasladado parcialmente a tarifas, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas ha solicitado en el último año un mayor aporte de utilidades a esta empresa”.

Por último, la columna plantea algunas “propuestas” para futuros excedentes energéticos, para utilizarlos en el mercado interno en lugar de destinarlos a la exportación, de forma de comercializarlos “a precios bastante menores a los que comercializa UTE”. Entre ellas, se plantea hacer “subastas de energía a precios reducidos”, “asegurar un precio reducido en momentos en que se generen excedentes” – aunque sólo para “nuevos emprendimientos”–, o destinarlos al riego o a vehículos eléctricos.