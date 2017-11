Ministros vinculados a la negociación con UPM fueron llamados al Senado; Partido Nacional dice que la confidencialidad no es aplicable

El senador Javier García (Partido Nacional, PN) dijo a la diaria que el objetivo del llamado a Comisión General de los cinco ministros vinculados a la negociación entre el gobierno y UPM no es una censura; no se realizará en régimen de interpelación, sino como una instancia para pedir información. “No compartimos que [el acuerdo] requiera confidencialidad. Esto debe tener una información transparente. La información ha sido contradictoria por parte de Presidencia de la República, que ha cambiado sucesivamente los plazos, incluso ha sido contradictoria con lo que planteó la empresa sobre los tiempos que llevaría cada fase. El objetivo [del llamado] no es trancar y censurar, sino tener información, por eso es en régimen de Comisión General, que es un instrumento sin consecuencias políticas”.

García dijo que el “secretismo” del proceso es llamativo, y agregó que la excusa de que es necesaria la confidencialidad no es pertinente porque no se trata de una licitación. “Uno puede entender la reserva cuando hay un proceso licitatorio en el que no puede haber traspaso de la información, por la necesidad de mantener la igualdad entre los oferentes, pero acá se está hablando de una empresa sola. Tampoco es válido el argumento que hizo el senador [José] Mujica en sala, de [cuidar] la cotización en bolsa de la empresa. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno fuera de otro partido y negara la información en virtud de la rentabilidad de una empresa? Sería un escándalo usar eso en detrimento de la necesaria transparencia”, concluyó.

En tanto, la senadora del Frente Amplio (FA) Patricia Ayala dijo a la diaria que el FA suele acompañar este tipo de iniciativas. El pedido fue firmado por los senadores de la oposición, pero la iniciativa inicial fue del PN. “El FA, en la reunión de bancada del lunes, decidió acompañar esta sugerencia”, sostuvo Ayala. La senadora confía en lo que el gobierno nacional está haciendo. “También confiamos en que si hay algunas cosas que no son para divulgar se mantenga la reserva del caso”, puntualizó.

Por su parte, la senadora del Partido Colorado (PC) Viviana Pesce dijo a la diaria que durante los acuerdos para la instalación de las otras plantas no hubo una cláusula de confidencialidad, un punto que será consultado con las autoridades. Pesce sostuvo que, a pesar de que faltan dos etapas, que podrían durar dos años más, “es bueno que haya una comunicación de primera mano” tanto para los representantes de la oposición como para los del oficialismo.

Senadores de todos los partidos terminaron aprobando ayer el llamado a los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori; de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León; de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. La fecha de la comparecencia aún no está definida, y la coordinación quedó a cargo de la presidenta de la cámara alta, Lucía Topolansky.