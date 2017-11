Municipio Ch colocará 95 contenedores para residuos de mascotas y habrá que clasificar: los perros atropellados irán en contenedores verdes y los gatos envenenados en contenedores naranja

El alcalde del Municipio Ch, Andrés Abt, presentó ayer en sociedad los contenedores para residuos de mascotas que serán colocados en los barrios de Tres Cruces, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas. Los artefactos, 95 en total, costaron 2.000.000 de pesos, y el servicio de limpieza costará unos 200.000 pesos por mes.

“La idea es que la gente colabore con la limpieza de la ciudad”, dijo un allegado a Abt que prefirió no identificarse porque aún no sabe si en las elecciones que viene no se va con Edgardo Novick. “El montevideano es sucio y no clasifica. Nuestra idea es que en estos contenedores de residuos de mascotas, el dueño de un perro atropellado o de un gato envenenado deposite los restos de su animal en lugar de dejarlos tirados en la vía pública. Eso sí, clasificando. Nada de meter las tripas de un perro atropellado junto con los gatitos ahogados en una bolsa en el mismo contenedor”, dijo a la diaria.