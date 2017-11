Novick: Mujica es de “extrema izquierda” y “la gente dice” que Lacalle Pou es de “extrema derecha”

El líder del Partido de la Gente, el empresario Edgardo Novick, aseguró ayer en una entrevista con FM del Sol que el ex presidente José Mujica representa a la “extrema izquierda” del país, y que la gente dice que el senador Luis Lacalle Pou es de “extrema derecha”. “La gente lo identifica así. Uno habla y la gente lo identifica así”, dijo el empresario, al ser consultado en el programa No toquen nada sobre si Lacalle Pou era una figura de extrema derecha. En cambio, “en la extrema izquierda no hay duda de que está Mujica”, expresó. El ex candidato a la Intendencia de Montevideo sostuvo que, en cambio, lo que la gente quiere “es alguien que defienda a los trabajadores, que tenga otra posición, que defienda la gestión”.

Novick también buscó comparar a sus asesores con los del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y aseguró que mientras que él tiene la colaboración del ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, Bonomi cuenta con la ayuda de alguien que estaba en su equipo. “Estuve un año tratando de vincularme con Giuliani. Bonomi contrató a un asesor que estaba dentro del equipo. Yo hablo directamente con Giuliani y su equipo. Bonomi nunca habló con Giuliani”,dijo al respecto, para luego agregar que el contacto de Bonomi “es un jefe de división”. “Nosotros estamos hablando con Giuliani y todo su equipo. Giuliani arregló Nueva York en cinco años. En Nueva York viven ocho millones de personas y entran ocho millones más. Ahora podés caminar con tu familia por el barrio más peligroso y no pasa nada. Bonomi está desde 2012 y no pudo arreglar Montevideo”, dijo.

Finalmente, aseguró que está dispuesto a someter a una consultora su propia candidatura a la presidencia, ya que mediante ese mecanismo el Partido de la Gente evalúa designar a sus aspirantes a intendentes en todo el país. Aseguró que está dispuesto a dar un paso al costado si la consultora dice que él no es el mejor candidato para ese cargo, aunque también sostuvo: “Me gustaría que me analice la gente también. Que me ponga contra los otros candidatos, no sólo la consultora, sino también la gente”.