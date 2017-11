Oposición designó integrantes de comisión especial que elevará propuestas para integrar Consejo de Comunicación Audiovisual

En la próxima reunión de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, prevista para el lunes 13, se formalizará la instalación de la Comisión Especial de dicho cuerpo que deberá formular las propuestas de candidatos para integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), según informó a la diaria la diputada del Frente Amplio (FA) Cecilia Bottino, integrante de la comisión bicameral.

El CCA es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo, creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) y cuyo cometido es ser responsables “de la aplicación, fiscalización y cumplimiento” de las disposiciones de esa ley y su reglamentación “en todo lo que no se encuentre bajo la competencia” del Poder Ejecutivo o de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones. Estará integrado por cinco miembros: uno de ellos –el presidente– será designado por el Poder Ejecutivo, mientras que a los otros cuatro los nombrará la Asamblea General.

Según la propia ley de SCA, la comisión especial parlamentaria debe estar integrada por nueve miembros, entre los que tiene que haber legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria. Si bien ya se conocían los nombres propuestos por el FA, faltaban los nombres de algunos integrantes de la oposición, pero ahora ya se completó la nómina: por el FA estarán los senadores Marcos Carámbula y Mónica Xavier, y los diputados Pablo González, Macarena Gelman y Carlos Varela; por la oposición, mientras tanto, estarán los senadores Álvaro Delgado (Partido Nacional, PN), Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente, PI), y el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular, UP).

Fuentes parlamentarias señalaron a la diaria que la cantidad de integrantes de la comisión prevista por la ley generó “algunos problemas”. Como son nueve, el FA quería tener mayoría (cinco), y había que nombrar a cuatro más entre los restantes partidos con representación parlamentaria (cuatro), así que el PN iba a tener la misma representación que el PI y UP, lo que generó algún malestar entre los nacionalistas, que pretendían tener mejor representación. Vale recordar que el Partido de la Gente, del empresario Edgardo Novick, pese a tener actualmente tres legisladores, no es considerado partido con representación parlamentaria porque no obtuvo ninguna banca con lema propio en las últimas elecciones nacionales.

Según la ley de SCA, dentro de los 15 días siguientes a la constitución de la comisión parlamentaria, “los miembros de la Asamblea General podrán proponer, en forma fundada, precandidatos” a integrar el CCA, que “deberán acreditar experiencia, calificación e idoneidad adecuadas para la función a desempeñar y en la defensa de los derechos a la libertad de expresión e información”. “Dentro de los 30 días siguientes”, la comisión podrá invitar y recibir a ciudadanos particulares u organizaciones sociales “para escuchar propuestas o recabar opiniones sobre los precandidatos”. Finalmente, en los siguientes 30 días, “la comisión procederá a elevar a decisión de la Asamblea General la propuesta del candidato, resolución que en la Comisión deberá ser adoptada por dos tercios de sus integrantes”. Si no se consiguen esos votos, se volverá a citar a la comisión dentro de los 15 días corridos siguientes, y “en este último caso se requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes”.