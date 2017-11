Partido Independiente denuncia abuso de tarjetas corporativas en Alur; defensa dice que es una estrategia electoral

El Partido Independiente (PI) presentó una denuncia contra el senador del Frente Amplio (FA) Leonardo de León (Lista 711), por los gastos que realizó durante su pasaje por Alcoholes del Uruguay (Alur). El senador Pablo Mieres y los diputados Iván Posada y Daniel Radío presentaron ayer una ampliación de la denuncia por AN- CAP en la que aseguran que De León gastó 30.677 dólares y 868.560 pesos con dos tarjetas corporativas, además de haber recibido viáticos por más de 60.000 dólares. De León integró el directorio de Alur desde enero de 2011 hasta febrero de 2015 y fue presidente entre diciembre de 2013 y febrero de 2015.

De León dijo a la diaria que la acusación “busca el enchastre personal”. “Se ve que están preocupados por el desenlace del proceso” iniciado por los partidos de oposición contra la administración de ANCAP, dijo. El senador del FA señaló que se pondrá a disposición de la Justicia y no se amparará en los fueros parlamentarios. “Ya se lo hice saber a la jueza [Beatriz Larrieu] y al fiscal [Luis Pacheco]”, expresó.

El senador del PI, Pablo Mieres, comentó a la diaria que solicitó la información a través de dos vías: un pedido de informes como parlamentario y un pedido de acceso a la información pública como ciudadano. “La información me llegó por correo electrónico y no por el Senado. En la actualidad, la manera de conseguir más rápido la información es haciendo un pedido de acceso a la información pública”, dijo. Los datos que más llamaron la atención del independiente fueron: los gastos de alojamiento en Uruguay en la misma fecha en la que se hicieron actos de la Lista 711 en esos lugares; compras con tarjeta cuando ya existía una partida de viáticos; una compra en un supermercado (1.366 pesos en Devoto), y gastos durante la Semana de Turismo.

El abogado de De León, Ignacio Durán, dijo a la diaria que el senador tiene una justificación concreta para cada uno de los gastos. “Antes de que trascendiera esta denuncia el senador me había pedido que le transmitiera a la jueza y al fiscal que estaba a disposición para cualquier asunto que creyeran pertinente”. Durán manifestó que De león respondió por escrito, en calidad de testigo, más de 400 preguntas que le hizo la oposición sobre el caso ANCAP. Sobre la motivación de los independientes, dijo: “No es más que la comprobación de que luego de meses de audiencias y horas de declaraciones estamos ante la denuncia de una gestión política, y no de ilícitos. Como la oposición ve que la acusación [sobre ANCAP] se desmorona, porque ya declararon todos los indagados, no hay grandes contradicciones y no hay ningún indicio claro de delito, la intención es mantener viva la denuncia [por ANCAP] hasta el próximo período preelectoral, por eso esta cae en este momento y no en otro”.

La denuncia del PI dice que “el monto a que han ascendido algunos de esos viáticos parece excesivo o, por lo menos, sin relación alguna con viáticos otorgados en otros viajes y destinos de iguales características [...] aun cuando se le proporcionaron viáticos, igualmente efectuaba gastos con las tarjetas corporativas y [...] en ningún caso rindió cuentas”.

Durán expresó que en Alur nunca hubo un reglamento del uso de las tarjetas que obligara la rendición de cuentas; además, en Alur no hay misiones oficiales: los viajes “eran encomendados para alguna tarea puntual”. “La información que se maneja es absolutamente errónea y desacertada. Las versiones que se dieron inducen a creer que el senador estaba prácticamente de vacaciones en Cataratas del Iguazú haciendo uso de la tarjeta corporativa. La explicación la va a dar en el juzgado y no le va a contestar al PI mediante la prensa”, concluyó el abogado.

En el texto de ampliación de la denuncia se menciona el uso de la tarjeta de Santander en la Semana de Turismo de 2012. “Los gastos tienen lugar en Paraguay en diversos restaurantes, estaciones de servicio y alojamiento por un total de 771.04 dólares y, además, cargó combustible en nuestro país el día 31 de marzo por un total de 2.580 pesos y el 7 de abril en dos oportunidades, la primera por 2.050 pesos y la segunda por 2.100 pesos (llama la atención que el mismo día cargue 4.150 pesos en dos ocasiones en la misma estación de servicio). Ocioso resulta aclarar que no se trató de un viaje oficial de Alur”. El PI destaca el pago de 1.800 pesos por alojamiento en el hotel Santa Cristina de Durazno, “coincidente con la realización de un Seminario organizado por la Fundación Propuesta 2030, actividad correspondiente a su sector político [Lista 711] y ajena totalmente a la gestión de Alur”. “Por último, resulta especialmente llamativo el viaje oficial que realizó a la ciudad de Buenos Aires entre los días 6 y 8 de agosto de 2014. Esa fecha coincide con la fecha en que la fórmula presidencial Tabaré Vázquez-Raúl Sendic hacía su presentación en la vecina orilla. En este viaje, el denunciado realizó gastos en el mismo hotel donde se alojó la fórmula presidencial, Hotel Alvear Palace, uno de los mejores de Buenos Aires. Cabe investigar respecto de esta coincidencia, pues parece por lo menos sospechoso que justo en la misma fecha en que la fórmula presidencial por el lema Frente Amplio hacía su presentación en Buenos Aires, el Sr. de León realizara un viaje oficial. ¿Cuál fue el objeto de ese viaje?”, preguntan los integrantes del PI.