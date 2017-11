Por la vida

En cumplimiento de la Ley Nº 18.596, de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, se colocó ayer otra placa de la memoria, esta vez en el establecimiento clandestino de detención y tortura La Tablada (ex centro clandestino de detención Base Roberto y sede del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA), ubicado en Camino Melilla, entre Eduardo Pérez y Antonio Rubio. La iniciativa fue del Colectivo Memoria de la Tablada y contó con el aval del Ministerio de Educación y Cultura, que preside la comisión de cumplimiento de la ley. En La Tablada estuvieron detenidas más de 200 personas, y unas 13 de las que pasaron por allí permanecen desaparecidas. Una de la ex detenidas, Antonia Yáñez, leyó la proclama. “Siempre los compañeros vimos en un segundo el cambio de situación, el tiempo que lleva colocar una capucha, un traslado, el arribo a un sitio que todo lo cambiaría. ‘Entre la espada y la pared, no existe un lugar donde vivir’, dice la poesía. Allí todo pasó, detenido el tiempo se jugaba otro partido, otra forma de resistencia que también supo del valor de la dignidad”, dijo Yáñez en referencia al centro de detención clandestino.