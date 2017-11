Programa de carne natural certificada de Uruguay fue satisfactoriamente evaluado por Estados Unidos

Ricardo Robaina, gerente de Calidad del Instituto Nacional de Carnes (INC), señaló que el programa Carne Natural Certificada del Uruguay y su alcance Never Ever 3 “fueron evaluados por un auditor del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con resultados muy satisfactorios”, según consigna el portal de Presidencia de la República. Agregó que en un año se enviaron 200 toneladas por ese sistema al país del norte, con mayor valor agregado e ingreso económico, ya que es distinta a la carne que se exporta al mismo destino con otras condiciones sanitarias.

“Si la exportación quiere ir con un valor agregado, es decir, [si] además de mandar la carne autorizada le agrego un sello que certifique que cumple con determinados atributos, eso es el programa de carne certificada o el Never Ever 3. Es un plus que se le da a la carne”, explicó el gerente de Calidad del INC. Además, explicó que la certificación Never Ever 3 demuestra que la producción nacional excluye la alimentación con antibióticos, hormonas o proteínas de origen animal.