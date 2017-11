Proyecto de reforma de la Caja Militar seguirá su curso en el "ámbito parlamentario" y no será abordado por la Mesa Política del FA

La vicepresidenta del Frente Amplio (FA) Sandra Lazo dijo a la salida de la reunión de la Mesa Política Nacional, el viernes, que el proyecto de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas seguirá su curso en el “ámbito parlamentario” y no será abordado por ese organismo del FA. Consultada sobre el tema, Lazo explicó que se definió que “eso siga adelante” con el “tratamiento parlamentario”. La dirigente agregó que también “se trató y se evaluó positivamente” el apoyo dado por “toda la fuerza política” a los ediles del FA de Soriano que presentaron una denuncia penal para investigar al intendente nacionalista Agustín Bascou, quien compraba combustible para la comuna en una estación de servicio de la que él era “director, administrador y presidente”, según el FA. Lazo destacó que hayan ido a la capital de Soriano la vicepresidenta Lucía Topolansky y el presidente del FA, Javier Miranda, para apoyar “esta medida llevada adelante por los ediles de Soriano, denunciando conductas que entendemos que también tienen que ver con la transparencia”. “Por otro lado, también evaluamos positivamente algunos hechos que se dieron a nivel legislativo; con eso, en concreto, me refiero a la votación de la ley de financiamiento de los partidos políticos en un momento en que tanto nos preocupamos no solamente desde al ámbito político, sino desde toda la sociedad, por lo que es la transparencia”, expresó.