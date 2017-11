Sendic volvió a desmentir vínculo con agencia La 10; FA quiere investigar posible financiamiento del “pastor” Márquez a Alonso

Mientras que la comparecencia del ex vicepresidente Raúl Sendic a la comisión investigadora sobre financiamiento de campañas electorales no arrojó demasiadas novedades, la bancada del Frente Amplio volvió a la ofensiva y pidió que en la próxima sesión comparezca ante este cuerpo el “pastor” Jorge Márquez, a raíz de su posible participación y la de los hogares Beraca, de la iglesia Misión Vida, en el financiamiento de la campaña de la senadora Verónica Alonso.

Los testimonios que ponen la mira en los hogares Beraca no son nuevos. Ya ha habido testigos que han denunciado ante integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y en los medios de comunicación que el trabajo en los hogares de esta iglesia se lleva a cabo en condiciones de explotación, y que además se utiliza políticamente para beneficio del sector de Alonso.

Por otro lado, tanto para legisladores del oficialismo como de la oposición, la visita de Sendic a la comisión no aportó demasiadas novedades. El ex jerarca defendió, una vez más, la contratación de La 10 para trabajar en la campaña publicitaria de ANCAP, y dijo que la decisión de insistir con su contratación, pese a las observaciones del Tribunal de Cuentas, fue votada por todo el directorio, lo que incluyó a los representantes de la oposición: el ahora senador nacionalista Carlos Camy y el colorado Juan Amaro. Además, observó que la propia Asamblea General no trató el tema, como hubiera correspondido.

Sendic también desmintió que La 10 haya sido la encargada de la publicidad de la lista 711, y en cambio recordó que la agencia contratada fue Kábala. Respecto de la colaboración de La 10 en la campaña del sector político, sostuvo que se limitó a la compra de tickets para algunos actos, como suelen hacer los sectores para recaudar.

El ex vicepresidente, no obstante, admitió que el empresario paraguayo Ricardo Leiva aportó dinero a la lista 711. Según dijo, en total fueron 67.000 dólares, de los cuales 37.000 se donaron durante la campaña y fueron presentados ante la Corte Electoral, y los 30.000 restantes se donaron antes de la campaña y constan en los libros financieros del sector. El empresario, según el libro Sendic, la carrera del hijo pródigo, había admitido haber hecho donaciones por 67.000 dólares, cuando ante la Corte Electoral la lista sólo había declarado 37.000.

La diputada nacionalista Graciela Bianchi dijo que Sendic fue “muy colaborador” y “no se negó a contestar nada”. Relató que respondió que se contrató a La 10, a pesar de la resolución del Tribunal de Cuentas, “e insistió en que se basó en los servicios jurídicos de ANCAP, por lo que le pregunté si esos servicios eran cargos de confianza o de carrera, y me contestó que eran de carrera”. Además, Bianchi dijo que cuando le preguntó por qué durante su gestión al frente de ANCAP se pasó de 1.700.000 dólares a 7.900.000 en gastos de publicidad, Sendic respondió que se debía a la “expansión de la empresa y a la necesidad” de que esta fuera “conocida”. Bianchi afirmó que Sendic buscó demostrar que no fue él solo quien tomó las decisiones. “Él insiste en que todos los gastos, en este caso, de publicidad, estaban avalados por el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”, en la medida en que estaban incluidos en los balances.

Legisladores del Frente Amplio destacaron la exposición “solvente” de Sendic, mientras que el diputado del Partido de la Gente Guillermo Facello coincidió en que vio a un Sendic “sólido”, y agregó que la labor de esta comisión se está “desvirtuando”: “A mi juicio, hasta el día de hoy no se ha demostrado ningún episodio contundente que pueda llevarnos a hacer alguna afirmación acerca de ilicitudes cometidas en las campañas”. No obstante, admitió que le gustaría que el titular de la fundida empresa Fripur, Alberto Fernández, y el intendente de Maldonado, Enrique Antía –de quien aseguró que tuvo un comportamiento “bastante irrespetuoso” con la comisión–, volvieran a comparecer ante el cuerpo.