Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio no estudiará el caso de De León, por ahora

El senador del Frente Amplio Leonardo de León (711) aseguró a la diaria que su prioridad es presentarse ante la Justicia, pero no descartó asistir al Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) si es convocado. Jaime Igorra, integrante del TCP, aseguró a la diaria que “de momento no hay nada”, pero, “si el tribunal en algún momento cita al senador, por ser un frenteamplista y representante nacional, no va a desoír el llamado”.

Según los estatutos del FA, el TCP puede actuar de oficio o ante la solicitud de una coordinadora, una departamental o un grupo político. El estudio de las posibles violaciones es elevado al Plenario Nacional, que es el que decide las acciones a tomar. En el caso De León no hay, hasta ahora, ninguna solicitud, y el TCP todavía no analizó si actuará de oficio. “En determinados casos, cuando no se solicita, pero los integrantes entienden que amerita actuar de oficio, así se hace. Es lo que pasó en el caso de Raúl Sendic”, afirmó Igorra.

“No es que sea un tribunal de la Inquisición ni nada que se le parezca, pero es fundamental que en Uruguay los partidos políticos –y en particular el partido de gobierno– tengan una acción que esté atenta a la disciplina de las personas que tienen cargos públicos. Es una garantía para todos los ciudadanos”, subrayó.

El presidente de la Vertiente Artiguista, Daoiz Uriarte, dijo a la diaria que su agrupación va a esperar para ver lo que hace el sector de De León (711). “Queremos conversar primero qué es lo que quieren hacer; en base a eso tomaremos posición, no queremos actuar sin tener la visión de la 711 del tema”.

El diputado Pablo González (711) dijo a la diaria que el sector no tiene pensado pedir al TCP que estudie el caso. “De León va a ir a la Justicia a aclarar todos los puntos de la ampliación de la denuncia; una vez que se expida analizaremos si hay que llevarlo al tribunal o no”, declaró.

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Castillo, aseguró que el PCU no tiene opinión sobre la situación de De León. “No lo hemos analizado en forma particular”, dijo. “En este caso concreto, lo que yo opino es que De León puede hacer lo mismo que Sendic, que solicitó ser citado de oficio por el tribunal”, agregó. Destacó que se trata de una opinión personal que nada tiene que ver con una posición de su sector. Además, negó que la agrupación vaya a pedir que el tribunal trate el asunto.

El Partido Independiente (PI) dio a conocer el martes una ampliación de la denuncia hecha por los partidos de oposición por la administración de ANCAP. El PI asegura que, en el período en el que De León integró el directorio de Alcoholes del Uruguay, gastó 30.677 dólares y 868.560 pesos con dos tarjetas corporativas, además de haber recibido viáticos por más de 60.000 dólares. La denuncia del PI dice que “el monto a que han ascendido algunos de esos viáticos parece excesivo o, por lo menos, sin relación alguna con viáticos otorgados en otros viajes y destinos de iguales características [...] aun cuando se le proporcionaron viáticos, igualmente efectuaba gastos con las tarjetas corporativas y [...] en ningún caso rindió cuentas”.