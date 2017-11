Un tiro al aire

“Nadie se imagina que el PIT-CNT le va a disparar un tiro a un local comercial. Ni el que nos quiere menos. Se llegó a un absurdo en el que no es ‘digo lo que quiero’, sino ‘tengo impunidad para decir lo que quiero’. Pero en Uruguay hay un Estado de derecho y vamos a actuar dentro de él”, dijo a la diaria Fernando Pereira, presidente de la central sindical, sobre la denuncia por difamación e injurias que el PIT-CNT presentó ayer de tarde contra Susana Nicodella, quien deslizó en algunos medios que las amenazas que ha venido sufriendo y los ataques a su local comercial en Rocha podrían tener relación con la central de trabajadores.

Pereira aseguró que Nicodella “hace cuatro años que hace una campaña sistemática a través del diario El País y de otros medios, intentando empañar la imagen de nuestra organización y de sus dirigentes”. Agregó que “muchas de las cosas que dijo son inexactas, por no decir mentiras”, pero que “con la denuncia insólita” de que “podrían” estar detrás del atentado a su casa y su negocio, “rebasó todos los límites”.

El 10 de octubre, una nota de El País titulada “Atacaron comercio de la empresaria que denunció irregularidades en vivienda sindical” informaba que la barraca de Nicodella había amanecido con disparos en un ventanal y que era “el tercer incidente de este tipo”. La nota agregaba que la empresaria “fue la primera persona que denunció supuestas irregularidades en el Plan de Vivienda Sindical del PIT-CNT. En junio, la jueza Graciela Eustachio procesó con prisión al gestor Milton Díaz por incurrir en estafas a empresarios constructores”. Sin embargo, ese mismo mes de junio la página del Poder Judicial informaba que Eustachio había procesado “a falso representante del PIT-CNT por estafa con viviendas”, y en el fallo –publicado en misma web– decía que Díaz se presentó ante las empresas denunciantes como representante o nexo del PIT-CNT, “cuando en realidad no tenía tal calidad”.

Pereira señaló que no hay ningún dirigente más viejo que él en la organización, y que él no conoce a Díaz. Además, subrayó que el PIT- CNT “no recibe dinero por ninguna cooperativa”, sino que el dinero va directamente de la Agencia Nacional de Vivienda a las cooperativas. Además, el dirigente destacó que la sentencia de Eustachio ya deslindaba a la central sindical de las estafas de Díaz, “pero no es sólo en el plano jurídico: también hay que deslindarlo de plano de la moral de sus dirigentes”.

A su vez, la diaria se contactó con Nicodella, quien aseguró que “en ningún momento” dijo que el PIT-CNT fuera responsable de los atentados y amenazas, sino que a un periodista le comentó que “podía estar relacionado”. “Es un pensamiento en voz alta y tengo derecho, si vivo en un país donde dicen que hay democracia”, agregó. Dijo que la amenazaron por teléfono y personalmente con que “la iba a pasar mal”, y “ojo con denunciar”, ya que “la gente que denunció la pasó mal”. Agregó que Milton Díaz fue uno de los que la amenazaron.

Nicodella aseguró que tiene las grabaciones de las entrevistas que le hicieron en las radios El Espectador y Carve, que prueban que nunca dijo que la central sindical tenía que ver con las amenazas. Sobre el ataque a la fachada de su comercio señaló que le tiraron balazos “dos días seguidos” y que “no tiene idea” de quién fue. “Yo no acusé a nadie, eso le corresponde a la Justicia. No es como ellos [los dirigentes del PIT-CNT] dicen. Ellos están armando un circo porque les sirve por el tema político. Están haciendo política; se quieren hacer un lavado de cara, que se hagan cargo ellos”, finalizó Nicodella.