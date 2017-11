Vía libre

Lacalle Pou cuestionó que el gobierno todavía no haya podido “cumplir con la infraestructura que los uruguayos necesitan”, que no consiga los 640 millones de dólares que precisa gastar en esa materia “y ahora nos obligamos a conseguir 1.000 millones de dólares más”. “Con lo cual asumo que el gobierno tomó una decisión, que es dejar de lado el interés del resto de los uruguayos”, afirmó. A su turno, el ministro Rossi contestó que el gobierno uruguayo está dispuesto a invertir en todas las obras de infraestructura que tenía previstas. El senador socialista Yerú Pardiñas hizo notar que las inversiones en infraestructura a raíz de la instalación de UPM beneficiarán a la población uruguaya aun en el caso de que la pastera no se instale. Rossi destacó que se trata de una “excelente oportunidad” para reactivar el ferrocarril. Astori aseguró que la infraestructura del ferrocarril servirá al país incluso si no se concreta lo de UPM, porque aumentará “entre 600.000 y 1.200.000 toneladas” la producción de soja y de arroz.

En base a una pregunta de Lacalle Pou, el ministro de Transporte confirmó que se están “buscando alternativas” para el acceso de las cargas al puerto de Montevideo durante el tiempo que duren las obras de reconstrucción del tramo de vía entre la estación Sayago y el puerto.

Lacalle Pou preguntó por qué el gobierno uruguayo realizará la licitación para el proyecto de participación público-privada con miras a reactivar el ferrocarril basado en información técnica proporcionada por UPM. Rossi contestó que el gobierno uruguayo no tiene conocimiento como para desarrollar un “ferrocarril del siglo XXI”. “No lo hicimos ni sabemos cómo hacerlo” y “preguntamos a quienes sí lo hicieron”, argumentó el ministro. De todos modos, enfatizó que el responsable del proyecto será su cartera, y aclaró que el gobierno también cuenta con la consultoría externa de una empresa que asesora al Ministerio de Fomento de España.

Por otra parte, Rossi admitió que el dragado del puerto de Montevideo cuesta un “platal”, pero sostuvo que es “absolutamente imprescindible” para Uruguay. El viaducto sobre la rambla y la infraestructura portuaria serán financiados en 50% por la Administración Nacional de Puertos y en 50% por un préstamo de Fonplata.