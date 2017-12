Actrices de Hollywood se vestirán de negro en los Globos de Oro para protestar por acoso sexual; hombres lo consideran “sexy”

La ola de acusaciones por acoso sexual que se viene registrando en Hollywood está lejos de terminarse, y varios analistas consideran que sus efectos pueden ser “devastadores” y “recién están empezando a sentirse”. Un bombero de California relacionó los gigantescos incendios que están arrasando centenares de hectáreas con “la alta temperatura corporal que tienen varios hombres en Hollywood que, debido al creciente número de escándalos por abuso sexual, no tienen más remedio que quedarse con las ganas de violentar mujeres para satisfacer sus deseos”. La seguidilla de denuncias por este tipo de casos también generó una respuesta de varias estrellas femeninas, como Meryl Streep y Emma Stone, que promueven una protesta para la próxima edición de los Globos de Oro, consistente en llevar vestidos negros. Según la prensa especializada, la iniciativa no sólo cuenta con el respaldo de una gran cantidad de mujeres, sino también de muchos hombres. Un artículo publicado en la revista The Hollywood Reporter indica: “A pesar de los estereotipos de belleza según los cuales las mujeres deben vestir en forma provocativa para atraer a los hombres, muchos de ellos consideran que un vestido negro es tremendamente sexy”. Algunas personalidades de Hollywood consultadas por el medio, que prefirieron mantener el anonimato, reconocieron que incluso tienen fantasías sexuales con varias de las estrellas con las que trabajan vestidas de negro, por lo que en las fiestas que se realizan tras la entrega de premios tienen planeado “contenerse para no hacer un desastre”. Según la nota, el gusto por la ropa negra no es exclusiva de los hombres heterosexuales, sino también de los homosexuales. Un integrante de una organización defensora de los derechos de la población LGTB reclamó que si van mujeres vestidas de negro, también haya hombres vestidos completamente con ese color. Si esto no ocurre “sería un acto de discriminación totalmente contrario a los valores que el movimiento #meetoo dice defender”, aseguró.