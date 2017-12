Alonso destacó que su sector es una “tercera vía” en el PN y es “amigo del Estado y de las políticas sociales”

“Sí, soy candidata”, dijo Verónica Alonso ayer de noche en la casa del Partido Nacional (PN), luego de decir que tenía un anuncio importante para hacer. La mayoría de los asistentes se comió el amague de que la senadora por fin anunciaba su precandidatura a la presidencia, pero hizo una moña y siguió por otro lado: “Soy candidata a seguir sumando, a seguir trabajando, a sumarle al partido y a ayudarlo a crecer”. Agregó que su sueño es “transformar al país”, que su anhelo es que gane y gobierne el PN, y eso “es mucho más importante que las candidaturas”. Además, dijo que en esta nueva “tercera vía” del PN van a resolver quién será el candidato “entre todos”.

El evento era el acto de cierre del encuentro “Construyendo la agenda social del Partido Nacional”, que se vio truncado hace dos meses, cuando se realizó en la Intendencia de Montevideo y Alonso se desmayó. Para prevenir esta situación, la senadora explicó que fue con un abanico, e ironizó sobre quienes dijeron que se había desvanecido a propósito “para ser trending topic”. A la legisladora la acompañaron el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, y el diputado Pablo Iturralde.

Ya entrando en tema, Alonso dijo que el día en que las políticas sociales “dejen de ser un botín electoral” se va a empezar a dar “verdadera dignidad y oportunidades importantes reales a mucha gente”. “Debemos tener la capacidad de mirar un poquito más allá y entender que los problemas de la gente son mucho más importantes que las cuotas políticas, el amiguismo, la chacrita y la candidatura de tal o cual”, indicó la senadora. Luego contó una historia que le “llegó muy de cerca”, durante sus recorridas, en lo que denomina “el timbrazo”. Dijo que en el barrio La Amarilla, de Salto, conoció a una mujer que es jefa del hogar y vive sola con sus seis hijos. La señora le comentó que a veces llega a su casa y no tiene “un plato de comida” para darles a sus hijos, y, sin embargo, le dijo: “Lo peor de la pobreza no es no tener un plato para comer, sino creer que nunca se va a salir de ella”. Alonso aseguró: “Podemos vivir en un país donde la pobreza no se herede, y eso es lo que nosotros vamos a hacer”.

La líder de la “tercera vía” del PN subrayó la importancia de hacer foco en la primera infancia –hasta los dos años– y planteó la creación de “centros maternales” en las zonas más vulnerables, para quienes no pueden atenderse en hospitales. También hizo un repaso de algunas de las propuestas que realizó este año, como la de que los presos trabajen de manera obligatoria y las empresas se instalen en las cárceles, y así “mejorar el sistema penitenciario”. Sobre los temas que están en el tapete en los últimos días, como el abuso sexual y la violación, la senadora volvió a referirse a la castración química, ya que “se ha estudiado y ha funcionado en algunos países”, aunque también dijo que hay que debatir la cadena perpetua.

Por último, subrayó que hay “una leyenda urbana” que se ha instalado acerca de que el PN es “enemigo del Estado y de las políticas sociales”. “Desde acá les decimos que el PN, y este sector en particular, es amigo del Estado y de las políticas sociales”, pero no “de las que se han llevado adelante en los últimos tiempos”.