Antía y ex presidente de la Cámara de Diputados no apoyarán en la interna a Jorge Larrañaga

El actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, no apoyará a Jorge Larrañaga en las próximas elecciones nacionales y se encuentra totalmente desvinculado de Alianza Nacional (AN), dijeron fuentes del gobierno departamental a la diaria. En los hechos nunca integró el bloque que comanda el senador Jorge Larrañaga, pero ingresó al Parlamento como diputado mediante un acuerdo que hizo con el legislador, antes de ganar la elección en 2015 que lo devolvió al máximo cargo departamental. Actualmente Antía está coordinando acciones junto con otros ex intendentes de AN (Sergio Botana, Eber da Rosa y Adriana Peña), con los que presentará una “propuesta común” a las elecciones, dijeron fuentes de la intendencia fernandina.

Otro que se alejó de AN es el ex presidente de la Cámara de Diputados durante 2006, el tacuaremboense Julio Cardozo, que se separó definitivamente del bloque la semana pasada y cuyo destino en la interna nacionalista es incierto. “Son difíciles estas fechas, pero vamos a tratar de hacer una reunión con los compañeros de la agrupación para ver cómo seguimos”, dijo Cardozo al respecto. Este ex legislador se desempeña como director de Desarrollo de la Intendencia de Tacuarembó, que está a cargo de Da Rosa.