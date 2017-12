Bancada de diputados del FA decide hoy qué hará con el proyecto de ley de cincuentones

Hoy de tarde, la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) decide definitivamente si acompaña tal como está el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para dar solución a los cincuentones o si introduce modificaciones. Una vez que la coordinación de bancada decida, los legisladores quedarán mandatados a esa definición e incurrirán en desacato si no respetan lo resuelto allí.

El Frente Liber Seregni (FLS), bloque liderado por el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, se opone al proyecto por los altos costos que supone. Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay (que integra el FLS) dijo a la diaria que el texto fue redactado y enviado al Parlamento antes de tener los números definitivos. “El propio Tabaré Vázquez dijo que el sistema está al borde de la quiebra y con esto le damos un empujoncito. El próximo gobierno va a tener que encarar soluciones para todo el conjunto de los trabajadores activos, incluso para las personas que no han empezado a trabajar. Se le están brindando soluciones a un grupo de trabajadores de ingresos medios y altos que no va a tener el resto de los trabajadores”, sostuvo. “Todo ese terrorismo que alguien dijo que se hizo son cifras que se basan en lo presentado por el Banco de Previsión Social [BPS]”, dijo en referencia a las declaraciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien aseguró, el martes, que había jerarcas que estaban haciendo “terrorismo” con los números. Sobre la discusión de hoy, afirmó: “Nosotros estamos buscando un acuerdo, y la única condición para ello es que haya alguna limitación de los costos y una menor inequidad”. A pesar de que aseguró que los cincuentones tienen un problema que hay que solucionar, este “no puede arriesgar el equilibrio fiscal”.

Óscar Groba, diputado del Espacio 609, bloque mayoritario en la bancada del FA, dijo a la diaria que el proyecto que está sobre la mesa es el que envió el presidente Vázquez “con la firma de todos sus ministros, incluso la de los que hoy tienen una diferencia”. “Se ha tratado de ver si se puede mejorar. El análisis económico que hace el Ministerio de Economía y Finanzas toma la base de algo muy extremo”. Groba sostuvo que hasta ahora nadie persuadió a los integrantes de su sector de que hay una fórmula mejor: “Ni el FLS ni el sector de Astori nos han convencido”. Dijo también que está claro que no acompañarán ninguna rebaja en el potencial del proyecto: “En eso estamos firmes”. El astorismo propuso que los cincuentones puedan cambiarse al BPS y percibir 80% de lo que les correspondería, una propuesta rechazada por el resto de los sectores.

En el mismo sentido que Groba, se expresó el secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Castillo: “La mejor propuesta que hay es la que el presidente de la República mandó. El PCU está dispuesto a emitir las señales necesarias para contemplar a los sectores que tengan una visión distinta. La vara que pusimos es que no se rebajen los derechos de los beneficiarios”. Sobre la negociación dijo: “Toda la semana hemos tenido reuniones con los sectores del FA buscando llegar a un consenso, pero está difícil. El transcurso de los días ha hecho posicionar a unos sectores en una de las iniciativas y otros en la otra. El paso del tiempo no ha sido útil, pero no hay que bajar la guardia. Hemos salido de situaciones más difíciles. El problema es que logremos mantener la unidad en una propuesta justa porque se puede mantener la unidad sin tener la mejor propuesta”.

Otra diferencia son los tiempos en los que se tiene que aprobar la ley. Asti aseguró que el FLS pretende seguir negociando, pero el resto de los sectores quiere que se vote en ambas cámaras antes de fin de año. “Nosotros priorizamos los acuerdos antes que las fechas. Yo pretendo seguir trabajando para salir con un acuerdo sobre el proyecto. Hay compañeros a los que les importa más la fecha que el acuerdo; no tendremos más remedio que discutirlo mañana [por hoy] en esas condiciones”, dijo.

El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio, FLS) aseguró que no es seguro que se llegue a una posición única hoy. “Nosotros nos vamos a reunir. Si llegamos a un acuerdo o no, no sé. Estamos trabajando para construir una salida, pero hasta ahora no hay nada”, dijo. En tanto, Groba sostuvo: “Sí o sí se va a votar. Hace un mes decidimos que se tenía que votar en comisión e inmediatamente pasaría a la Cámara de Diputados para tener media sanción. El proyecto quedaría aprobado la semana siguiente en el Senado”.

Nafta al fuego

Javier Miranda, presidente del FA, dijo ayer al semanario Búsqueda: “Es una barbaridad que no se logre llegar a acuerdos sin que sea con roces y enfrentamientos de sectores. Primero se patea el tablero y después se intenta conversar. Se invierte el orden y así es muy difícil, porque no queda margen para intercambiar”. Miranda aseguró que en la interna misma del FA se ubican el oficialismo y la oposición, y comparó a la fuerza política con el peronismo.

Para Groba, “las diferencias hay que marcarlas y discutirlas en la bancada del FA o en la Mesa Política”. “No me parece que alguien construya algo promoviendo estos temas en los medios de comunicación”, inquirió. Por su parte, Asti dijo: “La mayor parte de la discusión, Miranda la vio fuera del país [volvió de China esta semana], por lo tanto no pudo percibir correctamente lo que pasó en el gobierno y en el FA en los últimos días”.

En tanto, Castillo sostuvo que hay que ser “extremadamente cuidadoso porque si se descalifica al que piensa distinto va a ser difícil que después este se adhiera a una salida”.