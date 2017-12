Casa Grande emitió un comunicado sobre TLC con Chile

Casa Grande, sector del Frente Amplio liderado por la senadora Constanza Moreira, emitió un comunicado en el que hace algunas aclaraciones sobre la interpretación técnica del Tratado de Libre Comercio con Chile (TLC), que está a la espera de ser tratado en el Parlamento y que ese grupo político rechaza. Señala que en el TLC con Chile las cláusulas de Trato Nacional (artículo 7.3), Nación Más Favorecida (artículo 7.4), Acceso a Mercados (artículo 7.5) y Presencia Local (artículo 7.6) se incorporan bajo el formato de Listas Negativas, que, a diferencia de las Positivas, “reúnen los sectores, subsectores y actividades que las partes quieren excluir total o parcialmente de las obligaciones del acuerdo”.

Para Casa Grande, “uno de los problemas principales que presentan las Listas Negativas es que el país se compromete a someter a las obligaciones del tratado actividades que no están aún desarrolladas en el país o que no existen”. “El avance de la tecnología es un factor determinante en la generación de nuevas actividades de servicios. Por tanto, no se puede saber exactamente cuáles sectores y actividades Uruguay no tendrá posibilidad de proteger, puesto que no están aún presentes”.

Además, en el comunicado se asegura que “no es correcto afirmar que el TLC con Chile no incorpora Cláusula Trinquete”, y que tanto la Cláusula Trinquete como la de Statu Quo “están incorporadas para todas las obligaciones en función de Listas Negativas”. “Por definición, la Cláusula Trinquete establece que las partes están obligadas a mantener el nivel de reglamentación existente. Las modificaciones a ese nivel de reglamentación existente sólo se permitirán si van en un sentido de mayor conformidad con las obligaciones del tratado. Entonces, sólo se permitirá un sentido de mayor liberalización, no de mayor protección”, sentencia Casa Grande.