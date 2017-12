Caso Michelle Suárez: piden “no generalizar ni usar el episodio para discriminar”, ya que “no todos los abogados son cagadores”

Subrayado informó ayer que las pericias caligráficas que se hicieron en el marco de la acusación contra la abogada y senadora del Partido Comunista (PCU) Michelle Suárez confirmaron que falsificó por lo menos una firma. Un dirigente del PCU aseguró: “Esto nos pasa por meternos en cosas raras. Yo les dije a los compañeros que no estaba bien eso de seguir siendo homófobos, pero tampoco había que irse para el otro lado. Además, los trans, las lesbianas, las feministas y toda esa gente pueden entrar al Frente Amplio integrándose a Casa Grande. ¿Qué necesidad hay de andar mezclando las cosas? Que ellos se dediquen al porro y la homosexualidad, y nosotros seguimos con los frigoríficos y la industria pesada”. Suárez había falsificado las firmas de su socia y uno de sus representados en un caso de disputa por la tenencia de un menor. La ahora ex senadora representaba a la madre y el padre, y presentó un escrito con firmas apócrifas en el que este último cedía la tenencia. Un integrante de un colectivo de defensa de los derechos LGTB opinó: “No podemos relacionar este hecho con la comunidad LGTB. Porque con esto Michelle Suárez no sólo les dio argumentos a los homófobos, sino también a los anticomunistas, a los padres que se quejan de que la Justicia no les deja ver a los hijos, a los que discriminan a los obesos y a los fachos enemigos de la democracia. Esto es algo mucho más grande que un golpe a la imagen de nuestro movimiento”. Ayer también se levantaron otras voces que pidieron “no generalizar ni usar el episodio para discriminar”. Un representante del Colegio de Abogados aseguró: “No todos los abogados son cagadores. Hay algunos que son seres sin ningún sentido de la ética, por supuesto, pero la mayoría son honestos. Lo que no debería pasar es que a partir de esto la gente empiece a creer que cualquier persona, por el solo hecho de ser abogada, es una criatura despojada de cualquier tipo de capacidad de discernir entre el bien y el mal y que por lo tanto no debería entrar en el Parlamento. Ese tipo de generalizaciones nunca son buenas”.