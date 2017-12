Crysol reclama por demoras en envío de proyecto de ley de reparación y Familiares cuestionó a Manini Ríos

La asociación de ex presos políticos Crysol publicó una nota en la que plantea que la Justicia y la reparación son las “tareas estatales para el 2018”. En ella recuerda que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, consideró que uno de los tres aspectos preocupantes que merecen atención del Estado es la “impunidad hacia las graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”. Además de afirmar que respecto de estos temas la Suprema Corte de Justicia “escandaliza a la justicia”, en la nota Crysol reclama el pronto envío de un proyecto de ley sobre reparación, tema que fue planteado en abril por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. “Exaspera la lentitud para tratar estos temas, teniendo en cuenta que llevamos ya 32 años de retorno a la institucionalidad democrática” y que hace cinco que la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó al Ejecutivo modificar las leyes reparatorias “para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones”.

Mensaje navideño

La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos también cuestionó ayer al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por un mensaje que difundió en las redes sociales por Navidad. En el video, Manini Ríos pide “que tengan presentes creyentes y no creyentes el verdadero significado de estas fiestas: el recuerdo de aquel que vino al mundo con un mensaje de paz, y cuya muerte en la cruz marcó un antes y un después en la historia de la humanidad”. Afirma que es consciente de que se viven “tiempos difíciles”: “a los obstáculos naturales que normalmente se presentan en el cumplimiento de la misión, debemos sumar la incomprensión de muchos y la mala fe de algunos que buscan afectar nuestro espíritu y la unidad de la institución, pero también somos conscientes de que en ese espíritu militar y en nuestra unidad radica nuestra principal fortaleza”.

En declaraciones a Radio Uruguay, Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares, opinó que las alusiones de Manini Ríos a la Navidad serían violatorias de la laicidad: “Las instituciones del Estado no pueden hacer alusión a religión alguna”. Para Zaffaroni el mensaje fue “muy grave”, aunque dijo que la organización no se sintió aludida con estas declaraciones del comandante en jefe. “Supongo que está dirigido a los políticos, porque el mayor interés para esta oficialidad es no perder los privilegios que tiene, las llamadas misiones de paz y las jubilaciones”, interpretó.