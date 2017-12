El sector de Amorín Batlle integra a sus filas a varios ex dirigentes de VU y se prepara para la interna colorada con una “estructura fuerte”

Por tercera vez consecutiva el senador colorado José Amorín Batlle se muestra decidido a dar la batalla en las internas coloradas y, según asegura, se prepara muy bien para las internas de 2019, en las que hasta ahora sólo hay otros dos candidatos autoproclamados: los diputados Germán Cardoso y Fernando Amado.

“Estamos muy bien, estructuralmente muy fuertes”, dijo Amorín Batlle, líder de Propuesta Batllista, acerca de su sector. En las recientes elecciones juveniles, las listas relacionadas con su figura obtuvieron 3.080 votos, pero si se le suman los 5.310 votos que en Salto obtuvo el sublema afín a su nuevo aliado, el senador Germán Coutinho, el bloque fue el segundo más votado de la elección.

La alianza entre Amorín y Coutinho no sólo se quedó con la mayoría del PC en el Senado, sino que parece funcionar como una suerte de sinergia que favoreció la llegada de ex dirigentes de VU. “Sin Pedro [Bordaberry], el referente principal de VU era Germán [Coutinho]”, reflexionó Amorín. Como si fuera poco, las aspiraciones de Cardoso a la presidencia han dividido más a VU, ya que la mayoría de este sector –que hasta ahora no se ha pronunciado a favor de ninguna precandidatura– aguarda por una eventual postulación del economista Ernesto Talvi, que se definiría a mediados del año que viene.

Amorín mencionó algunos nombres de dirigentes de VU que dejaron ese sector para apoyarlo. Entre ellos se encuentran Mauricio González, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Rivera; el duraznense José Pedro Varela; el edil floridense Claudio Aguilar y el dirigente de Lavalleja Daniel Pereira, además de “principalísimos dirigentes de Canelones” que prefirió no mencionar. Además, aseguró que hay en total “23 personas que quieren encabezar listas de internas” en Montevideo.

Como un Ángel

Al sector de Amorín Batlle también llegan ex legisladores: uno de ellos es el ex diputado de VU Juan Ángel Vázquez, un político muy activo en las redes sociales. Ayer, sin ir más lejos, mostró su indignación con la limpieza de Montevideo mediante un tuit: “El Barrio la Blanqueada tiene sus Contenedores VOMITANDO BASURA”. En una entrevista con la radio El Espectador, en 2012, Vázquez había reconocido que desayunaba con cloruro de magnesio para mantenerse joven, y que es descendiente del mismísimo Carlos Gardel. Incluso, en algunos videos que están disponibles en Youtube se lo puede ver cantando tangos en actos partidarios.

En abril de este año, Vázquez había publicado en Facebook que buscaba trabajo porque no podía hacer frente a sus gastos; ahora, el ex diputado se está desempeñando en uno de los despachos de Amorín Batlle. “Le estoy dando una mano”, dijo el ex diputado. Recientemente su agrupación hizo un acto “con 120” personas en la casa del PC, y ahora Vázquez dijo estar elaborando, junto con otras personas, un programa con ideas y “críticas sobre algunos asuntos”. Según aseguró, la gente “vive una enorme confusión, con un gobierno que te dice una cosa y te dice otra al otro día, que sube impuestos y tarifas por el déficit que tiene y por la pésima gestión que viene desarrollando”.

Consultado acerca de sus principales aportes para la precandidatura de Amorín, Vázquez opinó que su fuerte es “caminar mucho por los barrios, escuchar a la gente y dar una mano cuando es factible y posible”. Según dijo, está apoyando a Amorín porque “en este momento del partido es el hombre más importante que hay, y tiene una gran experiencia”.