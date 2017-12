Elección de horas suspendida en Montevideo por rechazo de ADES Montevideo a mantener Propuesta 2016 en liceo 27

El viernes se suspendió la elección de horas de docencia directa para Montevideo, que está centralizada en los liceos Héctor Miranda y Francisco Bauzá. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de la capital (ADES Montevideo) anunció que se oponía al acto y exhortó a los docentes a concurrir al Bauzá a manifestarse en contra. El motivo es que el sindicato considera que el Consejo de Educación Secundaria (CES) incumplió con el acuerdo alcanzado con la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) al crear grupos en el marco de la Propuesta 2016, en contra de la resolución de los núcleos sindicales.

Puntualmente ADES Montevideo se refiere al liceo 27, de Ciudad Vieja, un liceo para alumnos extraedad, donde en 2016 se crearon grupos de primer año de ciclo básico con la Propuesta 2016. La Propuesta 2016 está destinada a una población “con perfil de alta vulnerabilidad social y educativa atendida por el Programa Aulas Comunitarias”, según se menciona en el documento marco de la propuesta: adolescentes de 13 a 17 años que terminaron primaria pero tienen rezago, no se han inscripto en la educación media o han tenido experiencias de repetición. Se organiza con algunas materias anuales y otras semestrales, con trabajo en conjunto de docentes en base a proyectos.

El acuerdo con Fenapes implicaba que no se aplicaran propuestas o planes de estudio que los núcleos de cada liceo rechazan, y esto es lo que, desde ADES Montevideo, aseguran que pasó en el 27, donde el CES mantuvo horas para grupos de segundo y tercero de la Propuesta 2016. No obstante, la dirección general del CES asegura que el acuerdo bipartito se respetó, ya que no se abrieron nuevos grupos de primer año para 2018. En un comunicado difundido en la página web del CES, la dirección señala: “Históricamente en el Uruguay se respetan los derechos adquiridos de los jóvenes en la educación, es decir cuando una generación comienza a estudiar en un plan o propuesta educativa, esta se mantiene hasta la culminación del ciclo. Un ejemplo de ello fue la sustitución de la reforma del año 1996 por el plan 2006, que una vez puesto en marcha, los estudiantes culminaron en el plan con el que habían comenzado”. Explica que en 2016 comenzó a aplicarse la Propuesta 2016 en el liceo 27, y que hoy “hay jóvenes que cursaron 1° y 2° desde el año 2016 en esa propuesta y corresponde que cursen 3° en 2018. También hay otra generación de jóvenes que cursó primero durante 2017 y les corresponde continuar 2° y 3° en la misma modalidad”. Si bien el comunicado reconoce que se recibió la negativa del colectivo docente y directivo del liceo 27 de continuar con esa propuesta, base sobre la cual no se abrió un grupo nuevo de 1º, se afirma que “se preservó el derecho de los jóvenes cursantes a terminar su ciclo educativo iniciado, manteniendo un grupo de 2º y un grupo de 3º”.

Ayer estaba previsto un encuentro en comisión bipartita, entre el sindicato y las autoridades, en el que se analizaría esta situación, pero la reunión se suspendió por circunstancias ajenas a esta situación, y hasta anoche todavía no estaba reagendada. Luis Martínez, presidente de ADES Montevideo, aseguró que el argumento manejado en el comunicado de la dirección general no aplicaría, ya que en otros liceos en los que la comunidad educativa rechazó la propuesta “se sacaron todos los grupos. Están usando criterios disímiles”. En el caso del liceo 27, Martínez añadió que ADES pretendía que se volviera a aplicar el Plan 1996, y no el Plan 2013. Para Martínez, la propuesta 2016 “es una estafa: pretenden acreditar y que los chiquilines pasen sin haber aprendido nada”, aseguró.

Martínez consideró “muy difícil” que la elección de horas se retome esta semana, ya que el jueves y el viernes no está previsto porque se realiza el Congreso de Fenapes, que termina el sábado. En algunos departamentos del interior, de todas formas, ya se realizó la elección de horas docentes.