Ernesto Kreimerman fue elegido como director de TNU y quedó en suspenso la designación de Etchegorry a cargo del informativo

Ernesto Kreimerman confirmó ayer a la diaria que asumirá la dirección de Televisión Nacional Uruguay (TNU) y la presidencia del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) en lugar de Adriana González. Kreimerman dijo que esperará la comunicación oficial para hacer declaraciones porque no quiere “herir susceptibilidades”; de todas formas, al ser consultado sobre los planes que tiene para TNU, deslizó que “las instituciones tienen continuidad”.

Kreimerman dijo que la salida de González se debió a “motivos personales”, aunque en el correo que la ex directora envió ayer a los trabajadores de TNU no menciona los motivos de su alejamiento. “Tengan la certeza de que para mí estos dos años han sido de constantes aprendizajes y hallazgos [...] Este es un camino que está lleno de oportunidades, pero también de dificultades por lo que agradezco especialmente a quienes trabajan en esa dirección independientemente de quienes estemos al frente. Me gustó conocerles aunque no haya podido compartir el tiempo que me hubiese gustado con muchos de ustedes”, dice el correo. El cambio de autoridades “trae consigo también un cambio en lo proyectado para la Dirección de Informativos”, afirmó la ex funcionaria. De hecho, quedó sin efecto la incorporación de Alejandro Etchegorry a la dirección de los informativos de TNU. El 11 de diciembre se difundió que González había designado a Etchegorry y, según publicó El Observador, el comunicador confirmó que sucedería a Luis Curbelo.

En otro correo que los funcionarios habían recibido el 11 de diciembre, González les informaba que ayer, lunes 18 de diciembre, iba a ingresar Etchegorry. “Auguramos que su incorporación redunde en el fortalecimiento del equipo de informativos de la Televisión Pública Nacional”, decía la misiva.

Etchegorry comentó a la diaria que el viernes tenía previsto ir al canal para presentarse con el resto de los funcionarios, pero González lo llamó antes para comunicarle que ella ya no formaba más parte de TNU, un hecho que “podía afectarlo directamente”. El comunicador dijo que no recibió noticias del nuevo director; “la única información que yo tuve me la dio la anterior directora que fue la que me convocó y con la que convenimos las condiciones de ingreso”. “Cuando hablé con ella [González], le agradecí porque era un desafío importante, con la experiencia que tengo me parecía que podía afrontarlo bien. Tuvimos conversaciones largas sobre la visión de las noticias por televisión, sobre el encare de los noticieros en la televisión pública, sobre los horarios, la penetración del canal en el territorio y las necesidades de adecuación”, expresó Etchegorry. Comentó que en la actualidad tiene proyectos personales, algunos de los cuales tuvo que dejar de lado para asumir la dirección de los informativos de TNU. Etchegorry trabajó 35 años en Telemundo, 26 de ellos como jefe, y a fines de 2016 abandonó el noticiero de Canal 12.