Finalmente, hoy se trataría el proyecto de cincuentones en la Cámara de Diputados

Ayer era el día indicado para que la Comisión de Hacienda integrada con Seguridad Social de la Cámara de Diputados votara el proyecto de cincuentones con las modificaciones que le hizo el Frente Amplio (FA), para que de tarde ya lo tratara la Cámara de Diputados, pero un intríngulis burocrático apagó el apuro y lo retrasó un día. Por lo tanto, hoy al mediodía se votaría en la comisión y de tarde se trataría en el plenario de Diputados, en una sesión que probablemente incluya discusiones acaloradas entre el FA y la oposición.

Conrado Rodríguez, representante del Partido Colorado (PC) y miembro de la comisión integrada, señaló a la diaria que dos de las modificaciones que introdujo el oficialismo precisan la iniciativa del Poder Ejecutivo, según lo que establece la Constitución de la República. A saber, el artículo 133 dice que requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo “todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada”. Por lo tanto, queda bajo ese artículo la modificación al proyecto que establece un límite a las comisiones de las empresas que integran la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP): no podrán superar en más de 50% a la comisión menor. Además, la modificación que incorpora a las personas que están incluidas en los tramos de edad que contempla el proyecto y que ya se jubilaron por el sistema mixto entra en lo establecido por el artículo 86 de la carta magna, que señala que corresponde privativamente al Poder Ejecutivo la creación de “cómputos o beneficios jubilatorios”.

Además, Rodríguez dijo que en la comisión tuvo una “discusión fuerte” con su par Alejandro Pacha Sánchez, del Movimiento de Participación Popular (MPP), ya que este le agradeció a la oposición por la “tolerancia” de haber esperado a que el FA dilucidara el tema de los cincuentones en su interna, y el diputado colorado esperaba que ahora la discusión pudiera abrirse para la oposición, “pero esto no va a ser así”. “Yo le dije que están ignorando una historia de consensos en políticas de Estado. En 1995, cuando el PC propuso la reforma de la seguridad social, convocó a todos los partidos políticos, incluso al FA, que luego no quiso acompañar el proyecto de ley, pero contó con el visto bueno del astorismo de aquel entonces, que no votó el proyecto por disciplina partidaria”, señaló Rodríguez, y agregó que si el FA intentara “consensuar” junto con la oposición podría tener “un espectro de apoyo mayor en algo que va a modificar la seguridad social”.

Consultado por la diaria, el diputado Sánchez contó que ayer presentó ante la comisión integrada los tres cambios al proyecto realizados por el FA y que antes –“por cortesía”– agradeció la “paciencia” de las bancadas de la oposición porque ya había terminado el trabajo de la comisión y el oficialismo seguía procesando el debate de los cambios. El diputado del MPP señaló que no cree que la oposición no haya participado en el proceso de debate, ya que hubo diálogo en la comisión y además recibieron consultas, por ejemplo, sobre la posibilidad de incluir a los jubilados en el proyecto, una opción que terminó consolidándose en los cambios. “Las modificaciones que hizo el FA al proyecto están dentro de la temática de los cincuentones. No apareció nada nuevo, excepto por la regulación de las comisiones, pero después está todo dentro de lo previsto. Estamos votando un proyecto del Poder Ejecutivo que se discutió ampliamente en todos lados”, indicó Sánchez.

Agregó que no se puede comparar la reforma de la seguridad social de 1996 con el proyecto de los cincuentones, porque son “dos niveles diferentes del problema”, ya que aquella fue una reforma de la seguridad social general, mientras que el proyecto en discusión “trata de resolver los problemas de diseño que ellos [los partidos de la oposición] generaron”. “En el marco de la discusión interna del FA se ha perdido de vista que estamos tratando de resolver un problema que generaron los que votaron esta ley, que por su diseño perjudicó a 70.000 trabajadores”, dijo Sánchez, y agregó que cuando el FA votó en contra de la reforma avisó “que iba a pasar esto”, pero los demás partidos contestaron que no tenía razón. “La realidad demostró que sí teníamos razón en los 90, y es el FA el que construye la solución. Yo aspiro a que los partidos políticos de la oposición acompañen este proyecto de ley, porque es justo, bueno, sustentable y resuelve un verdadero problema para los cincuentones”, remató.