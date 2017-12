Informe sobre concentración en Uruguay detalla otras actividades empresariales de grandes grupos mediáticos

Que el mercado de los medios de comunicación en Uruguay está concentrado no es una novedad. Estudios anteriores, como el realizado por Edison Lanza y Gustavo Buquet en 2011, daban cuenta de esta circunstancia. La novedad del informe elaborado recientemente por Gustavo Gómez, Facundo Franco, Fernando Gelves y Nicolás Thevenet, y publicado por la fundación alemana Friedrich Ebert, es que da cuenta de los cambios más recientes en la titularidad de los tres grandes grupos mediáticos, así como de sus vínculos con otros sectores empresariales.

El libro, denominado En pocas manos, contiene información que fue parcialmente publicada por el semanario Brecha. Se centra en los tres principales grupos mediáticos: los grupos Villar-De Feo, Romay-Salvo y Cardoso -Scheck.

En cuanto al primero, el informe indica que este multimedio presenta nuevos rasgos: “venta de los medios menos rentables, dispersión de la propiedad entre numerosos accionistas, apuesta a la tevé paga y abandono del tradicional liderazgo patriarcal”. Jorge de Feo ya no es la cabeza del grupo empresarial, según el informe, y acciones en distintos medios fueron vendidas al hijo del ex gerente general de Canal 10, el empresario Martín Villar. “La tradición familiar ha continuado parcialmente en manos de alguien considerado por allegados a los De Feo como ‘de la casa’ y como la persona con la capacidad suficiente para una conducción en tiempos de tantos desafíos para el sector audiovisual”, indica el informe. Villar compró 32,5% de las acciones de Canal 10 a las tres hijas de De Feo. “Si bien la cantidad de acciones no le otorga a Villar, por sí solo, el control de la televisora, un acuerdo con ellas le permite superar la cantidad de acciones de la minoría mayor formada por Pablo Fontaina Minelli y los Fontaina Ballantyne (casi el 40 por ciento del total) y tomar las decisiones para conducir la emisora”, señala el documento.

Los Fontaina-De Feo se desprendieron de las radios Carve y Nuevo Tiempo y vendieron los canales de televisión abierta del interior (Canal 7 de Pan de Azúcar y Canal 9 de Rocha), así como la Red Televisora Color (Rutsa), en la que eran socios. Las acciones de Canal 7 de Pan de Azúcar y Canal 9 de Rocha fueron compradas por David Daniel, un empresario vinculado a la venta de hierro y socio en Punta Shopping, y Francis Cecilia Bobre.

En tanto, las radios Carve y Nuevo Tiempo están en proceso de transferencia, y las fuentes consultadas para el informe indican que Martín Villar “está actualmente relacionado directa o indirectamente con ambas emisoras”. Rutsa fue vendida a principios del año pasado a Bernardo Juanicó.

Concentradísimos

El grupo Romay-Salvo es, de los tres mencionados, el que tiene mayor cantidad de licencias y supera el límite de tres licencias establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tiene cinco televisoras y cuatro radios –entre ellas, Canal 4, radio Monte Carlo y Radiocero–, así como acciones en cuatro empresas de televisión para abonados, ubicadas en Montevideo, Colonia, Maldonado y Soriano. Controla también la red de cables de Equital, en alianza con los otros dos grandes grupos. “Una rama familiar vinculada con el grupo (los Romay Eccher y Romay Buero, descendientes del tempranamente fallecido Carlos Romay Salvo) posee un canal de televisión abierta y dos de cable en Río Negro y Canelones”, agrega el documento.

El grupo Romay deberá desprenderse de licencias para cumplir con la ley de medios. Para ello tiene plazo hasta enero de 2019, y según informaron a la diaria desde la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, ya inició procedimientos a tales efectos. “Además de colorados, conservadores y católicos, los Romay-Salvo siempre fueron muy ricos y siempre tuvieron intereses en otros sectores de la economía, más allá de su fuerte presencia en los medios de comunicación. Se trata de un grupo económico diversificado. Sus inversiones agropecuarias son de las más importantes (las estancias Nueva Melhem en Río Negro son un ejemplo), pero también son propietarios de algunas otras empresas de menor envergadura, particularmente en el sector comercial importador”, señala el informe.

Grandes cadenas

El grupo Cardoso-Scheck, al igual que el Fontaina-De Feo, ha experimentado cambios importantes en los últimos años. El informe indica que los tres medios que actualmente son de exclusiva propiedad del grupo son Canal 12 de Montevideo (y su repetidora de televisión digital en el canal 28), la empresa de televisión para abonados Nuevo Siglo, de Montevideo, y el semanario Búsqueda. En alianza con los otros dos grandes grupos también tienen la propiedad del servicio de televisión paga PuntaCable, en Punta del Este y Maldonado, y Multiseñal, en Montevideo, así como la de la empresa Equital, “lo cual les permite ampliar su dominio en programación, audiencia e ingresos en todo el país, a través de cables asociados o propios”, advierte el documento.

El grupo Cardoso, por intermedio de Adolfo Cardoso, ex ministro de Industria y Energía de la dictadura, en 2006 tenía 38% de las acciones de Canal 12. En 2010, Adolfo Cardoso falleció y asumieron el control del grupo dos de sus hijos. Uno de ellos, Adolfo, concentra su actividad en Canal 12, y el otro, Luis Eduardo, en el semanario Búsqueda. Los Cardoso controlan Búsqueda por medio de la editorial Ágora SA, junto con la familia Pombo. Luis Eduardo Cardoso y Cecilia Pombo de Arrillaga integran el consejo editorial del semanario junto con Atanasio Aguirre, socio de los Scheck en el diario El País. Los Scheck mantienen la propiedad de ese diario y tienen la mayoría accionaria de Nuevo Siglo.

El grupo Cardoso es también propietario de Grupo Disco Uruguay, que controla la cadena de supermercados Disco, Devoto y Géant. En tanto, Nuevo Siglo es propiedad de Riselco SA, controlada por varios integrantes de las familias Cardoso y Scheck, pero también de las familias Pombo, Vivo, Beltrán, Aguirre, Lalanne, Restano y Campomar, entre otras. “Algunos de estos apellidos también aparecen en la conformación societaria de la mencionada cadena de supermercados”, agrega el informe.

.