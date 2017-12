Integrantes de Todos, del Partido Nacional, vuelven a pedir la renuncia del intendente de Soriano

Las repercusiones del informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la actuación del intendente de Soriano, Agustín Bascou, siguen sacudiendo la interna del Partido Nacional (PN). Integrantes del sector Todos, liderado por Luis Lacalle Pou, dijeron ayer a la diaria que esperaban que el jerarca renunciara a su cargo para no perjudicar al partido.

La diputada Gloria Rodríguez aseguró que si en la sesión del Honorable Directorio del miércoles se hubiera planteado una moción más severa, la habría acompañado. En la última reunión de Directorio del PN los integrantes pertenecientes a Todos propusieron suspender a Bascou, pero la iniciativa no prosperó porque no alcanzó dos tercios de los votos. “Apoyamos la sanción. No es un tema de sectores ni de liderazgos, hemos actuado por convicción, y así lo manifesté en la sesión del Directorio. Considero que el intendente no ha colaborado en nada en la solución del tema. Yo esperaba otra actitud, una decisión mirando a un fin superior, como lo es el Partido Nacional”, dijo Rodríguez, y lamentó que no se llegara a los votos necesarios para suspender al jerarca, pero dijo que respeta la decisión de no votar la propuesta de los integrantes de Alianza Nacional, sector liderado por Jorge Larrañaga, al que pertenecía Bascou. “Yo creo, a título totalmente personal, que la sanción debería haber sido aun más severa que la moción que se presentó”, afirmó. La diputada considera que el intendente está preocupado por “intereses personales”. “Cuando se llegan a estas instancias la sanción tiene que ser muy dura, porque por encima de todo está el partido. Si en el Directorio se presentaba una moción más severa yo la hubiera acompañado”, dijo. Para la representante, el accionar de Bascou “no fue correcto” y las declaraciones fueron “absolutamente desgraciadas e innecesarias”.

Por su parte, la diputada Graciela Bianchi (Todos) le pidió a Bascou que “tome conciencia y renuncie” para que los “saque de esta situación”. Sobre la moción de suspensión dijo que “a esta altura” no la conforma. “Está haciendo un daño enorme, no sólo al partido sino al país. No puedo entender las actitudes personalistas. Cada vez estoy más molesta, porque es un manoseo que no nos merecemos los que estamos trabajando honestamente, como lo está haciendo Luis [Lacalle Pou]”. Bianchi dijo que entiende que Bascou “está en una situación económica complicada, por lo que sería bueno que se dedicara con tranquilidad a resolver los problemas personales que tiene, pero la única manera que tiene de defender su dignidad personal es renunciando”. La diputada aseguró que respeta a la Jutep porque “es una institución del Estado” y no entiende la posición de Jorge Gandini (Alianza Nacional), que sostiene que “si le vamos a hacer caso a la Jutep, hay que disolver la Comisión de Ética del Partido”. “La Jutep es una institución con integración multipartidaria; cuando hablan las autoridades del Estado los demás tienen que ubicarse en los lugares que les corresponde”. Sobre la interna nacionalista, afirmó: “Yo no soy de las que creen que esto va a hundir al PN, porque es imposible que haya más peleas que en el Frente Amplio, y sin embargo ganan”. Por otra parte, el diputado Javier García aseguró ayer que hay “un sentido de desazón en los blancos de a pie por el resultado de la discusión” del miércoles.

En tanto, el ex senador Julio Lara (Todos) publicó su opinión en su perfil de Facebook: “Un dicho dice el que calla otorga por eso voy a fijar mi posición con relación a la situación del intendente de Soriano, Bascou. [Estoy] en desacuerdo con la nueva resolución del Honorable Directorio del Partido Nacional, siento vergüenza, no sólo había que suspenderlo sino expulsarlo. Como informó la Jutep: violó claramente la ley 17.060 [por el] uso indebido de bienes públicos. Este señor afecta el futuro de nuestro partido, tan responsables como este personaje son todos los que lo defienden a capa y espada. Personalmente seguiré con una postura de crítica a la gestión de este gobierno corrupto de izquierda. Al igual que de todo dirigente político que es cómplice, sea del partido que sea. Hoy más que nunca orgullosamente defensores de la leyes. Fuera los corruptos y sus cómplices”. Cabe recordar que Bascou está siendo investigado por la Justicia por la emisión de cheques sin fondo y por haber comprado a estaciones de servicio de su propiedad nafta para la Intendencia de Soriano.