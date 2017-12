Intendente de Soriano, Agustín Bascou, dejó Alianza Nacional y le escribió una carta a Jorge Larrañaga

“Me desvinculo porque no quiero que la evaluación de mi accionar por parte de diferentes actores te perjudique en lo más mínimo”, le escribió ayer el intendente de Soriano, Agustín Bascou, al líder de Alianza Nacional (Partido Nacional, PN), Jorge Larrañaga, en una carta en la que comunicó su alejamiento del sector. La misiva se conoció ayer, pero, según publicó Búsqueda, la desvinculación fue tratada por los legisladores aliancistas en una reunión que mantuvieron en la tarde del miércoles. Fuentes aseguraron a la diaria que la idea inicial era pedirle la renuncia, pero la situación quedó en manos de Larrañaga, que se comunicó por teléfono con Bascou después de la reunión.

En la carta, el jerarca municipal hace referencia al fallo de la Comisión de Ética del PN y a la resolución del Directorio. “Entre otras cosas [la Comisión] estableció que no hubo violación a la Constitución, no hubo ilegalidad y no hubo perjuicio para la Intendencia”. “En ese momento expresé que nunca hubo de mi parte, ni en esta ni en ninguna otra ocasión, pretensión o búsqueda de provecho personal mediante los cargos que he ocupado, lo cual quedo claro en el dictamen”, señala la misiva. “También sostuve que al haberse entendido que se debió actuar con mayor proactividad y tomar positivamente medidas que evitaran cualquier tipo de dudas respecto a la toma de decisiones, me hice cargo del señalamiento y como persona honrada pedí formalmente disculpas a la ciudadanía de Soriano y a todos los nacionalistas”, agrega.

Sobre la Junta de Transparencia y Ética Publica (Jutep) la carta dice que discrepa con el dictamen “tanto desde el punto de vista formal como del fondo del asunto”, pero, ante las repercusiones que generó, “me veo en la necesidad de no comprometer personal ni políticamente a Jorge Larrañaga, quien creo es la persona más capacitada que los nacionalistas tenemos para dirigir los destinos del país”. “Creo que se ha llegado a un estado tal que obligan a que asuma personalmente mis actos sin comprometer la posición de compañeros que tanto estimo y aprecio”, sostiene.

Ex compañeros ​ El diputado aliancista Omar Lafluf dijo a la diaria que esperaba un gesto de Bascou, pero no este. “Esperaba un poco más de humildad por parte del intendente. Algo debería haber hecho”. Si bien sostuvo que no hubo perjuicio a la Intendencia de Soriano, “sí se cometió un error, de eso no hay duda”. En tanto, el diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional) sostuvo que “el hecho relevante es la desvinculación”. “Todo lo demás pertenece al plano de la gestualidad, cada uno tiene derecho a manifestarse como quiera”, expresó. Por otra parte, aseguró que reconoce la jerarquía institucional de la Jutep. “Hay cosas con las que se puede estar de acuerdo y otras con las que no, pero nos merece confianza institucional”, sostuvo.