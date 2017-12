Investigadora de ASSE: declaraciones de Toriani contradicen al gerente general, directores y ex directores del organismo

La Comisión Investigadora Parlamentaria de la Gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2008 a la fecha tuvo ayer la última sesión del año. El foco siguió estando en las presuntas irregularidades en el Hospital de Bella Unión –por la licitación que obtuvo la empresa de emergencia Siemm, propiedad de jerarcas del hospital, para hacer traslados– y en el Hospital de Rivera, que contrató funcionarios de manera directa y por fuera del rubro sueldos, lo que se entendió como una violación del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.

Por el caso de Rivera, la comisión recibió al ex director del hospital, Andrés Toriani, al gerente financiero de ese hospital, Wilson Rodríguez, y al contador Pablo Inthamoussu, contador delegado del Tribunal de Cuentas en el Hospital de Rivera. Por el caso de Bella Unión, concurrió la médica María Elena Curbelo.

Toriani concurrió con una enorme maleta repleta de documentos; el diálogo con los parlamentarios duró más de tres horas. Al salir, se fue sin hacer declaraciones a la prensa. Sí dieron su impresión los diputados Enrique Rubio (Unidad Popular, miembro denunciante) y el nacionalista Martín Lema. Ambos opinaron que las declaraciones de Toriani confirmaban la violación de las normas de procedimiento e identificaron contradicciones entre lo expresado por el ex director y lo que han declarado en la comisión investigadora el gerente general de ASSE, Richard Millán, los integrantes del directorio actual y del anterior (2010-2015).

Toriani fue separado del cargo en agosto, luego de que se le iniciara una investigación administrativa. Se le observó por el incremento del gasto de contrataciones de servicios médicos asistenciales y sociales que, según la denuncia presentada por Rubio, se incrementó por diez entre 2008 y 2015 (pasó de 3.923.314 pesos a 41.458.607), y por haber incrementado el crédito del rubro “Estudios médicos”, observados por la Gerencia Administrativa de ASSE por exceder en 2014-2016 100% del gasto ejecutado. 60 médicos y 20 funcionarios habían sido contratados mediante la Cooperativa Centro Médico Odontológico Cuaró (Cemoc), mediante el rubro “estudios médicos”.

Rubio calificó la sesión de “muy provechosa”, y dijo que Toriani “aceptó que el mayor número de contratos se hacían a través de Cemoc y en segundo lugar de Comeri [mutualista de Rivera]. Aceptó que se mandaban a hacer estudios por medio de Comeri a Brasil y que, a su vez, Comeri cobraba una comisión por esos estudios. Se confirmó absolutamente la irregularidad de todos los procedimientos que llevaron adelante en el hospital de Rivera”.

Desde antes de su destitución, Toriani ha defendido la solución que encontró para cubrir las vacantes, aduciendo que, sin éxito, había solicitado hacer las contrataciones por la Comisión de Apoyo. De esa forma, alega el ex director, la administración ahorró dinero y logró cubrir por sí misma servicios que antes contrataba. Respecto de las tomografías en Santana do Livramento, explicó que eran más baratas y que el centro brasileño quedaba muy próximo al hospital (hay un convenio entre Uruguay y Brasil para intercambiar servicios médicos, pero debió hacer la triangulación con Comeri por no estar resuelta la moneda de cambio entre las instituciones de los dos países).

“Lo más contundente fue la rotunda afirmación del doctor Toriani de que el directorio de ASSE anterior, que el directorio actual, que la gerencia general de ASSE y que todos los gerentes regionales que pasaron por la región norte sabían perfectamente lo que se estaba haciendo en Rivera. Esto para nosotros es muy importante, porque el doctor Millán, en la comparecencia anterior, negó rotundamente esto, lo negaron algunos directores de ASSE, y aquí esta afirmación de Toriani, que habrá que confrontar con las otras, está adjudicando responsabilidades muy serias a los directorios de ASSE de haber sido cómplices de lo que pasó en Rivera”, señaló Rubio. El diputado agregó que Rodríguez, el gerente financiero del hospital, confirmó luego “que durante todo el período de Toriani advirtió mes a mes de la irregularidad de los procedimientos que se llevaron adelante para contratar de manera personal, directa, a través de empresas tercerizadas, a los profesionales. Nos confirmó que negociaba cada contrato mano a mano con los médicos, a cada cual se le pagaba un salario distinto, un salario que duplicaba o triplicaba lo que estaba cobrando un profesional si hubiera sido contratado por la Comisión de Apoyo”, dijo.

Lema reprobó “la informalidad con que se manejaban las contrataciones de servicios personales a través del rubro ‘servicios médicos asistenciales y sociales’”. Volvió a decir que “el hilo se cortó por lo más fino” porque las autoridades estaban en conocimiento de las irregularidades. “Llama la atención que no se hayan tomado medidas con nadie, como con la doctora [Susana] Muñiz [presidenta de ASSE] que hasta el último instante, cuando se votó por la separación del cargo de Toriani en el directorio, lo estuvo defendiendo a capa y espada”. Según Lema, “se está materializando en los hechos un desgobierno en materia de salud”. El diputado volvió a afirmar que “la salud pública está condicionada por el Partido Comunista”, al que pertenecen Muñiz y Toriani.

En cuanto a estas contradicciones, el diputado frenteamplista Enzo Malán declaró a la diaria que “cada uno puede decir su opinión, pero la cosa es mostrar los hechos”. Prefirió concentrarse en otros aspectos. Destacó que en el análisis de los casos de Rivera y de Bella Unión quedaron demostradas las mejoras asistenciales en los dos centros. Subrayó que la comisión no ha constatado las irregularidades, y que en las diferentes situaciones “el directorio de ASSE ha dado una respuesta, buscando subsanar, corregir, con sumarios, y en algunos casos, con cese en el cargo”.

La comisión volverá a sesionar el 5 de marzo, cuando probablemente vuelva a citarse a Toriani y al actual directorio de ASSE.