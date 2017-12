Juez procesó sin prisión al capataz que agredió con un rebenque a peón rural

El juez Wilson Borsani procesó sin prisión al capataz que golpeó con un rebenque al peón Hugo Leites en la estancia Flor de Ceibo, en Salto, en setiembre de este año. Borsani hizo lugar así al pedido del fiscal letrado de Salto, Ricardo Lakner, que solicitó, en noviembre, el procesamiento del agresor por lesiones personales.

Gabriel Cartagena, abogado de Leites, dijo a la diaria que el juez difirió los fundamentos, por lo que tiene hasta hoy para darlos a conocer. Sobre la sentencia aseguró que la defensa todavía puede apelar, pero deberá hacerlo antes del 12 de diciembre. Cartagena sostuvo que tanto él como su defendido están conformes con la resolución judicial porque “comprueba el delito de lesiones personales”. Por otro lado, el abogado manifestó su discrepancia con el juez por la falta de definición en relación con el dueño del establecimiento. Para Cartagena, se debió actuar de oficio ante la falta de condiciones laborales adecuadas. La Fiscalía consideró oportuno incorporar a su dictamen un informe de la Dirección Nacional del Trabajo sobre las condiciones laborales en la estancia. “En cuanto a los dormitorios de los peones, se observa que no cuentan con malla contra insectos en aberturas, el cerramiento de la puerta no es completo presentando una rendija a nivel de piso, y hay aberturas que permanecen fijas, sin opción de renovación de aire en la habitación. En cuanto al consumo de agua, el mismo es de agua de pozo semisurgente y no se cuenta con documentación que la misma es potable”, dice el texto.

El abogado consideró jurídicamente correcto, desde el punto de vista técnico, el procesamiento sin prisión, ya que el delito fue de lesiones personales, además de que el capataz no tenía antecedentes penales.

Los diputados del Frente Amplio Manuela Mutti y Gerardo Núñez expresaron ayer su discrepancia con el juez Borsani. La representante publicó en Twitter: “En el caso Hugo Leites el juez de Segundo Turno de Salto Dr. Wilson Borsani procesó sin prisión a capataz. El mensaje es claro: ‘Pegue patrón que no pasa nada’”. Núñez escribió: “Juez procesa sin prisión al capataz que golpeó al peón rural Leites. Rebencazos y fisura de costilla y amenazas para la Justicia no es grave”.