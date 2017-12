La aplicación del Código del Proceso Penal durante su primer mes, en cifras

En el primer mes de aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), según un informe del Poder Judicial, hubo 372 audiencias de formalización con detenidos, y 53 audiencias sin detenidos. La audiencia de formalización la convoca el fiscal cuando considera que hay pruebas para comprobar un delito, y en ella el juez resuelve si admite la solicitud de formalización del fiscal y la resolución de medidas cautelares. En 16 casos el imputado, su defensa o la víctima pidieron tener acceso a la investigación, algo que prevé el nuevo código. Según el informe del Poder Judicial, hubo tres arrestos preventivos con fines de extradición, y durante noviembre se cometieron tres delitos por medios de comunicación. En 107 casos el fiscal aplicó el principio de oportunidad, que implica abandonar la persecución penal cuando se trata de delitos de “escasa entidad, que no comprometan el interés público, siempre que la pena mínima no supere los dos años y no hayan sido cometidos por funcionarios públicos en ejercicio”. En 17 casos, por otra parte, se concretó la internación compulsiva “por indicación médica y orden judicial, por alienación mental que comprometa el orden público”. En total, hubo 840 actuaciones del Poder Judicial durante el primer mes de aplicación del CPP.