La bancada del FA sigue sin ponerse de acuerdo sobre el proyecto de cincuentones

Ayer de tarde se reunió el grupo de trabajo de la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) que trata el controvertido proyecto de ley de los cincuentones, para tratar de lograr un acuerdo y que pueda ser aprobado. Pero los legisladores frenteamplistas no pudieron arreglar sus diferencias. “Si no hay una disminución de los costos, nosotros no lo acompañamos”, señaló a la diaria el diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, sector que integra el Frente Liber Seregni (FLS). El legislador agregó que hay algunas propuestas que plantean una reducción de costos, pero todavía no se presentó ninguna estimación.

Hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados –integrada con la de Seguridad Social– recibirá al subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, y su equipo, para desmenuzar las estimaciones de los costos del proyecto que realizó la cartera. Asti señaló que la “visión oficial del MEF” no va a ser novedad para los miembros del FA, ya que la manejaban a nivel de la bancada, pero sí lo será para los integrantes de la comisión que pertenecen a la oposición. Aun así, no descarta que el equipo económico aporte nuevas consideraciones que luego puedan ser tenidas en cuenta. El diputado aseguró que la bancada del FA tiene “el compromiso” de resolver el asunto para que el proyecto pueda aprobarse en el transcurso de este mes. Además, agregó que no tiene “ninguna constancia” de que el titular del MEF, Danilo Astori, vaya a renunciar si el proyecto se aprueba sin modificaciones. No obstante, Asti señaló que “no hay duda de que es una situación crítica”.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía (FLS) dijo a la diaria que el proyecto de los cincuentones es un tema que debería saldarse “esta semana o, a más tardar, la otra”. “En el fondo hay un tema conceptual. No podemos pensar que los recursos fiscales son infinitos. Es demagógico decir y actuar como si todo fuera posible”, dijo.

Mahía coincidió en que es importante pensar en las condiciones económicas que deberá enfrentar el próximo gobierno, entre otras cosas si se aprueba la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. “La tentación de los actores políticos de pensar exclusivamente en los ciclos electorales siempre es un riesgo, del que no estamos exentos en el FA. Y este proyecto de los cincuentones también tiene que ver con eso. El Ejecutivo trajo al Parlamento algo que estuvo mal resuelto en su interna, con contradicciones importantes, y eso fue un error, porque trasladás una discusión que no está cerrada”, opinó.

Una de las diferencias que genera el proyecto se centra en los distintos cálculos de la tasa de rendimiento de los fondos. El MEF y el FLS aseguran que debería calcularse en 0,5% (significa que el proyecto de ley tendría un costo de cerca de 4.000 millones de dólares), en vez del 1,5% que sostiene el Banco de Previsión Social (que lo deja en un costo de 2.500 millones de dólares). El diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez señaló a la diaria que su sector va a votar el proyecto tal como llegó del Poder Ejecutivo, y que el cálculo del MEF se hace “en el escenario más pesimista posible”. Subrayó que hay una proyección del Banco Central que incluso estima que podría llegar a 2%, lo que haría bajar aun más el costo. En efecto, el presidente de esa institución, Mario Bergara, señaló esa cifra ante la comisión integrada en la sesión del 25 de octubre, según consta en las versiones taquigráficas del Parlamento.

“La tasa de 1,5% es equilibrada, ajustada, e intenta colocar al proyecto de ley en un equilibrio con las cuentas fiscales. Tiene un cuidado con las cuentas públicas que no pone en riesgo la economía de nuestro país. Además, se proyecta a 50 años, y eso es un total de 70 millones de dólares por año, que implica el 0,1% del Producto Interno Bruto. Ninguna economía puede colapsar por ese aporte”, remató Núñez.

Otras reacciones

En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió un comunicado en el que señala que su solución, establecida en un proyecto de ley presentado en marzo de 2016, “atiende de mejor manera la situación de los cincuentones que la establecida en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, porque da la opción al trabajador, para que al llegar al momento de su jubilación pueda elegir con libertad por la mejor opción entre la liquidación resultante del sistema mixto y la que le hubiera correspondido por el régimen de transición administrado por el Banco de Previsión Social”. Además, asegura que esa solución “tendría un costo menor para el Estado a la proyectada originariamente por el Poder Ejecutivo, porque muchos de los autodenominados cincuentones preferirán permanecer en el sistema mixto, ya que, en un horizonte cercano, tendrán mejores prestaciones si se jubilan por este”.

En cambio, el PIT-CNT convocó una movilización hoy a las 12.00 ante el Parlamento, “en defensa” del proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo, ya que “es el único que resuelve la situación de los trabajadores mayores de 50 años que fueron obligados y perjudicados por las AFAP”.