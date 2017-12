La mesa está servida

El sábado a las 8.00 comenzará la sesión final del Congreso Nacional de Educación (CNE), denominado Enriqueta Compte y Riqué, que se reunirá hasta el domingo en el Campus de Maldonado. Serán 779 delegados los habilitados a participar, más que en el último congreso, de 2013, cuando hubo 500 delegados. Edith Moraes, subsecretaria de Educación y Cultura, consideró que la evaluación de la participación “es satisfactoria”, porque aumentó el número de congresistas en relación con el congreso anterior. 70% de los delegados, 550, se eligieron en cada una de las 301 asambleas territoriales, y el restante 30%, 229, fueron designados por las instituciones y asociaciones que integran la comisión organizadora del congreso. Para Moraes, esto implica una legitimación del congreso: “Queda legitimado por el número de ciudadanos que están preocupados y ocupados por la educación, comprometidos haciendo propuestas”, afirmó.

La jerarca puntualizó que la participación “no fue igual en todo el país”, y varios integrantes de la comisión organizadora coincidieron en que en el interior fue mayor la movilización que en Montevideo. “En algunos lugares daba más trabajo, se iba a la asamblea y no se lograba el cuórum, y hubo que volver a citar. Fue necesario divulgar información para que la participación prendiera”, señaló Moraes, que recordó que el cuórum para que una asamblea territorial sesionara era de 15 personas en zonas urbanas y de diez en zonas rurales. Pero, por otro lado, la subsecretaria destacó que “algunos departamentos sorprendieron, el interior respondió de manera sorprendente”.

Agenda | Desde distintos puntos del país, los delegados llegarán a Maldonado el sábado a las 8.00. La sesión plenaria comenzará a las 9.00, con una apertura por parte de autoridades y con un informe diagnóstico sobre el sistema educativo a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), una propuesta presentada por el PN en la comisión organizadora. Luego se votará el reglamento del plenario y se dejará un espacio para recorrer la Feria de Experiencias Innovadoras que se instalará en el liceo 1 de Maldonado, a la vuelta del Campus Municipal. Esta feria también fue una de las propuestas del PN. Después del almuerzo, los delegados se dividirán en cuatro comisiones temáticas en función de los ejes del CNE, y sesionarán hasta las 18.00. En estas comisiones los integrantes del grupo redactor serán los encargados de hacer informes sobre lo discutido, que se presentarán a partir de las 9.30 del domingo. Toda la jornada, hasta las 18.00, estará destinada al debate y aprobación de los informes en sesión plenaria.

Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y representante de la Universidad de la República (Udelar) en la comisión organizadora, consideró que los números de las asambleas territoriales marcan que hubo “una participación en asambleas y plenario de miles de personas, en representación de instituciones pero también de ciudadanos”. “Independientemente de los resultados finales en materia de documentos o de declaraciones, este dato ya es un logro muy importante, que ilustra sobre el interés de la sociedad en los temas de educación, sobre la necesidad de la participación social, no solamente organizada en instituciones o grupos”, opinó el decano.

La representante de la Administración Nacional de Educación Pública en la comisión organizadora, Laura Motta, destacó que, a diferencia de anteriores oportunidades, en que los centros educativos “fueron motores del congreso”, en este proceso de asambleas territoriales la participación ha estado “mucho más dispersa en otros lugares, más variados”. Motta también comentó que en este congreso trabajó por primera vez un grupo de estudiantes de formación docente, que se encargaron de hacer las relatorías de los plenarios departamentales, y un grupo redactor integrado por cuatro universitarios que fueron los encargados de elaborar el documento de síntesis de las discusiones en los 19 departamentos, insumo principal para los debates de este fin de semana.

Rico destacó la importancia del trabajo de síntesis, ya que percibió que en muchas asambleas territoriales y en los plenarios departamentales “surgieron una serie de iniciativas puntuales, que no necesariamente tienen que ver con la marcha del sistema educativo en general, sino con necesidades y correcciones de situaciones que se viven en las localidades, que muestran un interés de un sector de la sociedad por participar”. Consideró que la cantidad de delegados y de organizaciones que participarán en el plenario final “muestra una pluralidad de posiciones y enfoques que, para llegar a una serie de síntesis que permita operar en las políticas públicas, será difícil”, y resaltó el trabajo del grupo redactor en “establecer los énfasis y los temas más recurrentes, y en ir agregando tanto las críticas como las iniciativas”, una metodología “para buscar que la pluralidad no signifique dispersión”.

Participaciones

Son muchas las organizaciones que participaron en el CNE, con distintas visiones sobre el proceso. Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP), contó que muchas de las asociaciones de maestros que integran la federación organizaron asambleas territoriales en sus departamentos, y que incluso algunas de ellas organizaron más de una asamblea. “En muchas hubo buena participación y en otras no fue masiva”, comentó Pereira, quien afirmó que desde la FUM “se valoran las instancias de debate y discusión que tengan que ver con educación; nosotros queremos estar y dar la discusión”. De todas maneras, Pereira recordó la “limitación” a la participación, en relación con que lo que se resuelve en el CNE no es vinculante para el gobierno nacional. “En el primer congreso todos fuimos con muchísimas expectativas, pero después la ley nos limitó al hacer no vinculantes las resoluciones del congreso. Es una limitación que hace que muchos compañeros entendamos que, de pronto, hay que luchar para que eso se revierta y cambie”, explicó.

Por el contrario, José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), dijo que como sindicato “no participamos en las asambleas territoriales”, y de hecho este fin de semana será el congreso de Fenapes, que coincidirá con la sesión final del CNE. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay anunció antes del comienzo de la organización que no participaría en el congreso, y la Asamblea Técnica Docente de Primaria dejó de participar en el trascurso de este año. A nivel de partidos políticos, el Partido Independiente y Unidad Popular anunciaron antes de que se integrara la comisión organizadora que no la integrarían, mientras que el Partido Nacional (PN), que la integró, anunció en octubre que se retiraría.

En tanto, Marcelo Díaz, representante estudiantil en el Consejo de Formación en Educación, informó que participaron 27 estudiantes de 15 departamentos en las relatorías. Díaz consideró que el congreso “pone en agenda temas que antes no estaban”, pero consideró que el hecho de que no sean vinculantes las resoluciones adoptadas en el congreso “hace que disminuya la participación”.